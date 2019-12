Eerste indruk|De Philips HTL9100 Soundbar heeft draadloze, afneembare luidsprekers. Handig voor wie geen zin heeft in kabels in de huiskamer.

Wat is de Philips HTL9100 Soundbar

Het geluid dat uit de luidsprekers van een platte tv komt, is doorgaans niet van de allerbeste kwaliteit. De platte behuizing van de tv heeft geen goede klankkastwerking waardoor het geluid niet vol klinkt. Voor beter geluid kun je kiezen voor een homecinemaset of voor een soundbar. In die markt zagen we begin dit jaar de Sonos Playbar: een soundbar waar je ook streaming-muziek (bijvoorbeeld Spotify) op kunt afspelen. Philips komt nu ook met een bijzondere soundbar.

Draadloze luidsprekers

De Philips HTL9100 Soundbar onderscheidt zich van de concurrentie door zijn draadloze, los te koppelen luidsprekers. De soundbar heeft aan de linker- en rechterkant afneembare luidsprekers. Tijdens het kijken van een film kun je de luidsprekers achter je neer zetten. Met deze luidsprekers, het deel aan de voorkant en de subwoofer creëer je een bioscoopervaring met 'echt' surround-geluid.

Belangrijkste specificaties:

Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround.

Aansluitingen: Bluetooth, AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI (2 keer).

Afmetingen soundbar: 1035 mm x 70 mm x 156 mm.

Gewicht soundbar: 4 kg.

Afmetingen subwoofer: 200 mm x 200 mm x 510 mm.

Gewicht subwoofer: 5 KG.

Philips HTL9100 Soundbar: review

Het geluid uit een tv is doorgaans niet zo mooi: vlak en weinig ruimtelijk. Voor beter geluid bij tv-programma's en een bioscoopervaring bij dvd en Blu-ray kun je beter kiezen voor een soundbar of een homecinemaset. De HTL9100 Soundbar van Philips is soundbar en homecinemaset ineen. We sloten hem aan op de Philips 46PFL8008K: een 46-inch lcd-led tv van Philips, en op een Blu-rayspeler van Panasonic DMP-BDT310.



Uiterlijk

De HTL9100 Soundbar is een zwarte, ovalen luidsprekerbalk van ongeveer een meter lang met een gewicht van 4 kilo. Erbij geleverd is een subwoofer van ongeveer een halve meter hoog en 5 kilo zwaar. De balk past precies onder de 46-inch tv. Je kunt hem plat neerleggen onder de tv, bevestigen aan de muur is ook mogelijk. Met speciale 'oriëntatiesensors' stuurt de soundbar het geluid in beide gevallen de goede richting op. De geluidservaring is hetzelfde, verticaal of horizontaal.

Aansluiten en installeren

Er zijn verschillende manieren om de soundbar te verbinden met een tv: analoog met een tulpstekker, via optische audio (digitaal) en via HDMI.

Ook ondersteunt de soundbar HDMI ARC. Daarmee kan het geluid van en naar de tv worden gestuurd. Voordeel: je hebt maar 1 HDMI-kabel nodig waar je voorheen ook nog een audiokabel naar de soundbar of homecinemaset nodig had. Voorwaarden: je hebt een HDMI-kabel type 1.4 of hoger nodig en de tv moet ook HDMI ARC ondersteunen.

Afstandsbediening

Bij de soundbar is een zeer eenvoudige afstandsbediening meegeleverd. Naast volume aanpassen en de ingang kiezen op de soundbar, kun je de bas en treble regelen. Een andere knop die er op zit, is een knop om het geluid te versnellen of te vertragen. Zo kun je geluid en beeld beter synchroon laten lopen.

Draadloos bioscoopgeluid

De soundbar bestaat uit 3 onderdelen: een middendeel met ingebouwde versterker en luidsprekers. Aan de linker- en rechterkant zitten afneembare luidsprekers. Die kun je tijdens het kijken van een film achter je neer zetten. Zo ontstaat er een systeem met 'echt' surroundgeluid dat van achter en voor komt. Andere soundbars simuleren het surroundgeluid: het geluid komt uit 1 richting waardoor het minder ruimtelijk klinkt. Hier lees je meer over de verschillen tussen soundbars, 2.1 en 5.1 systemen.

Het geluid bij tv-programma's klinkt, zoals verwacht, stukken beter dan dat uit de tv. Veel voller en rijker. De surroundervaring bij een Blu-ray is absoluut indrukwekkend met zijn volle bassen en ruimtelijk geluid.

Erg handig aan de afneembare luidsprekers is het feit dat ze draadloos zijn. Geen gedoe dus met kabeltjes die vanaf de soundbar naar de achterkant van je kamer toe moeten. De luidsprekers laden zich op zodra je ze weer verbindt met de soundbar. De subwoofer is ook draadloos, je kunt hem op elke plaats in de kamer neerzetten. Hij heeft wel voeding nodig, dus het moet wel in de buurt van een stopcontact zijn.

Muziek luisteren via bluetooth

Naast bioscoopgeluid bij een dvd of Blu-ray kun je ook muziek draadloos afspelen van een smartphone of tablet. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld Spotify of een collectie in iTunes. De enige vereiste aan het apparaat waar je muziek op staat is, is dat het bluetooth heeft. Als dat het geval is, moet het apparaat connectie maken met de Soundbar; bij de iPhone zie je hem in de lijst met apparaten in de omgeving. We beluisterden muziek van Spotify (premium account, 320 kbps kwaliteit mp3) en waren tevreden over de geluidskwaliteit. Een nadeel van bluetooth is dat het een bereik van maar 10 meter heeft. En bij het afspelen vanaf een smartphone en tablet moet je er rekening mee houden dat de accu wat sneller leeg gaat. Hij moet waarschijnlijk sneller dan normaal aan de oplader.

Bij een vergelijkbare soundbar als de Sonos Playbar speel je muziek via je draadloze netwerk en kun je muziek door het hele huis streamen (afhankelijk natuurlijk van de kwaliteit van je netwerk). In combinatie met de erg goede Sonos app werkt dat wat makkelijker dan met een los apparaat en bluetooth.

Het is overigens ook mogelijk om een mp3-speler of smartphone te verbinden via een 3,5 mm jack-naar-tulpstekker.

Conclusie

De draadloze Philips HTL9100 Soundbar is met zijn afneembare luidsprekers zowel een soundbar als een homecinema-set. Het is een vernuftige oplossing voor wie geen kabeltjes wil in zijn huiskamer.

Voordelen

Draadloos systeem;

'Echt' surroundgeluid;

Veel aansluitmogelijkheden (HDMI, analoog, digitaal).

Nadelen

Geen streaming muziek via je netwerk.

