Review: Netflix versus HBO

Het voetballen beu? Ga een goede serie kijken! HBO en Netflix hebben allebei kwaliteitsseries en films waar je voor moet betalen. Bij beide kijk je meestal in hd zonder advertenties en kun je maandelijks opzeggen. We hebben ze vergeleken op prijs en voorwaarden, aanbod series en kijkmogelijkheden. Qua kwaliteit van het aanbod zijn HBO en Netflix elkaars gelijke: je vindt er de beste series die momenteel worden gemaakt. Maar op prijs en mogelijkheden is Netflix de beste keus.

Prijs en voorwaarden

Netflix heeft onlangs zijn prijzen veranderd. Het goedkoopste abonnement kost nu €8, maar daarvoor kun je het aanbod alleen in sd-kwaliteit bekijken en op 1 apparaat. Voor €9 kun je op maximaal 2 apparaten tegelijkertijd in hd-kwaliteit kijken. Er is ook nog een familieabonnement: voor €12 kun je daarmee op 4 schermen tegelijkertijd kijken.

HBO kost bij alle digitale tv aanbieders rond de €15. Daarvoor koop je niet altijd hetzelfde: bij Caiway krijg je geen HBO On Demand en HBO Go. Bij Tele 2 krijg je geen HBO Go. Dan kun je dus alleen naar de geprogrammeerde uitzendingen op de 3 zenders van HBO kijken, en niet on demand via het menu van je decoder of de app. Op de websites van de providers valt te lezen wat er bij jouw digitale tv provider te krijgen valt. Een ander nadeel is dat HBO Go alleen filmpjes in sd-kwaliteit toont.

Winnaar: Netflix

Aanbod series

Netflix heeft rond de 1200 films en 300 series in zijn database. Om iets te zeggen over de kwaliteit hebben we gekeken naar de IMDB top 20 met hoogst gewaardeerde series. Netflix heeft 6 series in de IMDB top 20; daarvan worden exclusief door Netflix aangeboden: Fargo en Arrested Development. De andere series zijn Breaking Bad, Planet Earth, Sherlock en The Blue Planet.

HBO heeft rond de 225 films en series waarvan er drie in de IMDB top 20 staan: Game of Thrones, True Detective en The Wire. De laatste is overigens alleen nog te zien via HBO Go.

Winnaar: Netflix/ HBO. Hoewel Netflix meer series heeft, komt het aanbod aan kwaliteitsseries behoorlijk overeen. Planet Earth en The Blue Planet zijn natuurdocumentaires en daardoor niet zo goed te vergelijken met de andere series.

Kijkmogelijkheden

Netflix werkt op een grote hoeveelheid apparaten: van smartphone tot spelcomputer en van smart-tv tot mediaspeler. Met een account kun je inloggen op maximaal 6 apparaten. Vaak is het mogelijk om meerdere gebruiksprofielen aan te maken binnen 1 account. Zo hebben meerdere mensen hun eigen ingang met kijkgeschiedenis en kijktips. Leuk en handig is de Kids-ingang voor kinderfilmpjes.

HBO is alleen te bekijken via het menu van je digitale provider. Voor HBO On Demand heb je interactieve tv nodig. HBO Go werkt op computers, smartphones en tablets en een aantal smart-tv’s. Via Airplay kun je video vanaf een iOS-apparaat, via een Apple TV mediaspeler op tv bekijken. De mogelijkheden zijn minder uitgebreid dan bij Netflix. Je hebt maar 1 kijkprofiel, minder slimme kijksuggesties, en alleen dvd-kwaliteit.

Winnaar: Netflix

Conclusie

Netflix is de winnaar. Voor de lagere prijs krijg je meer dan bij HBO: het serieaanbod is kwalitatief gelijk, maar Netflix heeft meer slimme kijkmogelijkheden.

Wat is Netflix en HBO?

De kwaliteitsserie is in opmars. Goede verhaallijnen en meesterlijk acteerwerk slaan aan. Veel kijkers verliezen zich in urenlange kijksessies. Veel kwaliteitsseries komen bij HBO en Netflix vandaan. Bij deze twee Amerikaanse filmdiensten kun je voor een vast bedrag per maand reclameloos kijken naar series, films en documentaires.

HBO: betaalzender

HBO is een betaalzender die je afneemt via je digitale tv provider. Het aanbod bestaat uit 3 HD-kanalen, HBO On Demand en HBO Go: een app met het on demand aanbod. Daarmee is het een combinatie van onbeperkt kijken en traditioneel kijken.

Welke series?

HBO is vooral bekend om Game of Thrones. Verder kun je er onder meer terecht voor: True Detective, Silicon Valley en Boardwalk Empire. HBO zend vooral eigen series uit.

Netflix: on demand kijken

Netflix is een internetdienst waarbij je zelf bepaalt wat je wanneer kijkt. Netflix' bekendste serie House of Cards werd in een keer online gezet. Bij nieuwe series kiest Netflix overigens weer voor een traditionele aanpak; elke week een nieuwe aflevering. De meeste video's zijn in hd.

Welke series?

Netflix heeft House of Cards, Orange is the New Black en Fargo. Naast deze eigen series heeft Netflix onder meer Breaking Bad, Lost en Suits.



