‘Korte’ spaardeposito’s sterven uit

ABN Amro en ING stopten enige tijd geleden zelfs met het aanbieden van álle deposito’s met looptijden korter dan 5 jaar. Triodos Bank heeft die nog wel in het assortiment, maar biedt voor 1, 2 en 3 jaar vast 0% rente. ING maakt het nog bonter: wie zijn spaargeld daar 5 jaar vastzet, ontvangt 0,01% rente. Met een fictief saldo van €20.000 is dat €2 per jaar.



Om te zien waar je nog terecht kunt voor spaardeposito’s met een 'normale' rentevergoeding, kijk je in onze online Spaarrentevergelijker.



Bron: Consumentenbond/MoneyView