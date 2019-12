Banken voorzien nog lagere, maar geen negatieve rente

Nieuws|Negatieve spaarrente voor particuliere spaarders is nog ver weg in Nederland. De rente zal in 2015 naar alle waarschijnlijk wél verder dalen.

Dat blijkt uit een rondgang langs vrijwel alle aanbieders van spaarrekeningen in ons land. Aanleiding was de invoering door de Duitse Skatbank, vorige maand, van een negatieve rente (-0,25%) voor saldi boven de €500.000.

Zo goed als uitgesloten

In Nederland houdt geen enkele bank – in eerste instantie voor 2015, maar dikwijls ook daarna – serieus rekening met zo’n ‘Duits’ scenario. Het meest uitgesproken is de van oorsprong Belgische Argenta Spaarbank: ‘Wij verwachten dat negatieve spaarrentes bij particulieren niet gaan gebeuren. We zien aantrekkende inflatie en blijvend zeer lage rente wegens het dan te verwachten ECB-beleid ook niet direct gebeuren’, aldus directievoorzitter Marc De Moor van Argenta Nederland. De kans dat de rente bij zijn eigen bank negatief wordt, noemt hij ‘zo goed als uitgesloten’.

Volgens ASR is de kans op negatieve rente hier sowieso lager dan Duitsland, omdat in Nederland relatief meer vragers naar spaargeld zijn (Nederland heeft relatief veel banken) ‘en doordat de pensioenfondsen veel spaargeld absorberen’.

De ‘grote 3’

Ook de 3 grootste banken, waar opgeteld meer dan 90% van ‘ons’ spaargeld staat gestald, voorzien geen negatieve spaarrente. ‘De kans dat de spaartarieven voor de reguliere particuliere markt in Nederland negatief worden, achten wij zeer klein’, zo laat de Rabobank weten. ‘Gegeven de huidige ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt is het nauwelijks denkbaar dat dit zal gebeuren in de particuliere spaarmarkt’, verklaart ABN Amro. Volgens ING ten slotte lijken negatieve rentes ‘voor de gewone particuliere spaarder nog heel ver weg’.

Momenteel vergoeden ABN Amro, ING en Rabobank allemaal rond de 1% rente op hun gangbare spaarrekeningen. In onze online Spaarrentevergelijker bevindt alleen de groene Triodos Bank zich nog onder de ‘grote 3’, met een rente (zonder voorwaarden) van 0,4%. Toch voorziet ook Triodos vooralsnog geen negatieve spaarrente, in Nederland noch bij de eigen bank.

Rente daalt verder

Geen enkele bank verwacht dat de rente in 2015 gaat stijgen. De meeste banken houden er juist rekening mee dat de rente nog verder omlaag gaat. ‘Wij achten het niet ondenkbaar dat de spaarrente nog een fractie daalt’, toont manager Oguz Kavafoglu van de Anadolubank zich nog betrekkelijk optimistisch. ‘Wij achten de kans op een lagere rente de aankomende 13 maanden hoger dan de kans op een hogere rente’, aldus SNS (ASN Bank, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven).

Onder meer Aegon is een stuk stelliger: ‘Klanten kunnen verwachten dat de rente verder daalt. De rente op de internationale geld- en kapitaalmarkten is in de afgelopen jaren fors gedaald. De spaarrente reageert daar pas later op.’

Bron: Consumentenbond