Update februari 2019: 'Op laag pitje'

BinckBank heeft op 25 februari tegenover de Consumentenbond laten weten 'Binck Sparen momenteel op een laag pitje te zetten'. De aanhoudend lage rente speelt daarbij een rol en verklaart volgens Binck ook 'het nog steeds beperkte aantal deposito’s van aangesloten banken'. Voor bestaande klanten heeft dit besluit geen gevolgen.

Voorwaarden stemmen niet vrolijk

BinckBank doet hiermee niks nieuws, maar heeft wellicht op Savedo en Raisin vóór dat het een min of meer vertrouwde, Nederlandse naam is. Bovendien beschikte partner Raisin niet over een AFM-vergunning of een Nederlandstalige website. Zo bezien, is dit een logische stap. Maar of het initiatief kans van slagen heeft, hangt natuurlijk vooral af van de rentes op en de voorwaarden van de aangeboden deposito’s. Daar worden we bij de Consumentenbond vooralsnog niet erg vrolijk van.

Nu 2 banken in de aanbieding

Nieuwe namen worden binnenkort verwacht, maar op dit moment biedt Binck spaardeposito’s van 2 buitenlandse banken aan:

Euram Bank uit Oostenrijk

Wie zijn geld alleen wil vastzetten in eurolanden – wat wij adviseren – kan terecht bij de Euram Bank in Oostenrijk. Daar bedraagt de maximale rente 1,05% op een 2-jaars deposito. Dat krijg je ook bij de Yapi Kredi Bank, die gewoon onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt. Voor de rente hoef je dus niet uit te wijken naar Oostenrijk, laat staan voor de voorwaarden. Zo kun je tussentijds nooit aan je geld komen en krijg je bij voortijdig overlijden geen rente uitgekeerd. Euram Bank krijgt van ons als algemeen Testoordeel dan ook een 5,6 en voor ‘vervroegde opname’ een 1,3.

J&T Banka uit Tsjechië

Interessanter zijn de depositorentes van de J&T Banka uit Tsjechië, die oplopen tot 1,92% nominaal. Voor de looptijden van 1 tot en met 5 jaar krijg je momenteel bij geen enkele Nederlandse bank zoveel. Maar let op de kleine lettertjes: het gaat om ‘enkelvoudige rente’, wat betekent dat je de beloofde rente pas krijgt aan het einde van de looptijd en zónder rente-op-rente. Een ander nadeel is dat als J&T Banka onverhoopt failliet gaat, de uitbetaling plaatsvindt in Tsjechische kroon. Voor de Consumentenbond reden om J&T Banka niet op te nemen in onze Spaarrentevergelijker, online noch in de Geldgids.

Depositogarantiestelsel

De vrees voor een faillissement is vermoedelijk de belangrijkste reden om spaargeld níet naar een buitenlandse bank te brengen. Vanzelfsprekend doet Binck zijn uiterste best die angst weg te nemen. Ook in Oostenrijk en Tsjechië is tot €100.000 per rekeninghouder gegarandeerd middels een depositogarantiestelsel, net als in ons land. Als een buitenlandse bank omvalt, moet je echter in het vestigingsland aankloppen voor je geld. BinckBank belooft daarin een ‘actief bemiddelende rol te spelen’.

Bronbelasting naar 0%

En dan is er nog het puntje van de bronbelasting. Als je rente vanuit een ander Europees land ontvangt, kan het zijn dat daarover ook in dát land belasting wordt ingehouden. Deze zogeheten ‘bronbelasting’ kan echter worden teruggebracht tot 0%, als Nederland met het bewuste land een belastingverdrag heeft afgesloten. Dit is met zowel Oostenrijk als Tsjechië het geval. BinckBank legt op de eigen website Binck uit wat je moet doen om de bronbelasting naar 0% te krijgen.

