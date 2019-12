BinckBank ‘verrast’ oud-klanten van Alex

Negatief saldo

Klanten van beleggersbank Alex krijgen een bericht van BinckBank omdat ze een negatief saldo op hun beleggingsrekening hebben.

Dit staat in het bericht: 'Hierover betaalt u debetrente. Binnenkort wordt er service fee afgeschreven, waardoor uw tekort mogelijk verder oploopt. Dit willen wij natuurlijk voorkomen. Wij vragen u daarom uw kassaldo aan te zuiveren.’

Beheervergoeding

BinckBank nam concurrent Alex in 2007 over en begon Alex-klanten eind 2018 over te zetten naar de eigen Binck-producten. Daarover wordt, in tegenstelling tot Alex-productren, altijd een beheervergoeding (of service fee) gerekend. Dit kan voormalige Alex-klanten rauw op het dak vallen.

Wat te doen?

De Consumentenbond vindt het onwenselijk dat voormalige klanten van Alex, die hun beleggingsrekening soms al jaren niet meer hebben gebruikt, nu opeens met kosten worden geconfronteerd. Wij benaderden BinckBank. Zij verzekerden ons dat één telefoontje volstaat om de rekening op te heffen en het negatieve saldo te laten kwijtschelden.

