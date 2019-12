Bunq's Freedom of Choice en MassInterest

Update 18 maart 2019

Naar aanleiding van de laatste alinea van dit artikel kondigt Bunq een verbetering aan. 'Vanaf 18 februari 2019 verschijnen berichten in de originele taal. Indien gewenst, kan er gebruik gemaakt worden van de vertaaltool. Dit om verwarring te voorkomen.'

Conclusie: méér waarde in prijzig abonnement

Aanvankelijk kon je bij Bunq alleen terecht voor betalen en het delen van rekeningen. Sparen kon ook, aldus de jonge online-bank, door je geld te verdelen over de 25 betaalrekeningen die horen bij het Premium-abonnement. Volgens deze nogal flauwe uitleg was elke rekening een apart spaarpotje. Je ontving alleen geen rente. Met de nieuwe diensten Freedom of Choice en MassInterest voegt Bunq absoluut waarde toe aan dit prijzige abonnement. Bunq zou er wel goed aan doen eens kritisch naar de eigen website te kijken.

Meerdere beleggingscategorieën

Onder het mom van ‘Freedom of Choice’ biedt de bank gebruikers sinds kort de keuze uit meerdere beleggingscategorieën. Naast een verplicht gedeelte bij de Europese Centrale Bank en een percentage in Europese staatsobligaties, kunnen zij hun geld - via de Bunq-app - nu ook in risicovollere categorieën steken:

persoonlijke leningen aan Europese particulieren;

hypotheken (leningen voor de aanschaf van woningen of grond in Europa);

Europese bedrijven (voorlopig inclusief Britse);

groene Europese bedrijven (‘bedrijven die actief principes en praktijken toepassen die zowel mensen als de planeet beschermen’);

andere bankleningen (niet de grote banken in Nederland).

Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Meedenken

Mooi en vernieuwend is ook dat Bunq consumenten oproept zelf met ideeën te komen. Bijvoorbeeld: 'Wilt u uw geld ergens anders opslaan?’ Daarmee geeft de internetbank aan naar de wensen van haar (potentiële) klanten te luisteren.

Ook nieuw: spaarrente

Naast keuzevrijheid biedt Bunq zijn klanten nu ook een vorm van spaarrente, MassInterest genoemd, op alle rekeningen. Het rentepercentage bedraagt vooralsnog 0,27, volgens Bunq ‘9 keer hoger dan de actuele marktrente van 0,03%, aangeboden door traditionele banken zoals ABN Amro, ING en Rabobank'.

Alleen de eerste €10.000

Dat is feitelijk juist, maar Bunq MassInterest is alleen van toepassing op de eerste €10.000 voor zakelijke en Premium-klanten. Dit is dus maximaal €27 per jaar, terwijl een Premium-abonnement €7,99 per máánd kost. Bij de LeasePlan Bank krijg je momenteel 0,35% over je hele tegoed, zonder kosten. Bunq-tegoeden tot €100.000 vallen wel gewoon onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Schots en scheef taalgebruik

Het online forum together.bunq.com leest alsof Bunq de Engelstalige teksten simpelweg door een vertaalmachine heeft gehaald: ‘Wat is MassInterest en hoe gebruik ik het om op te slaan?’ Nog storender zijn schots-en-scheve zinnen als ‘Bij bunq we keuzevrijheid’ en ‘Als een andere wereldprimeur, zijn we verheugd je Vrijheid van keuze te geven’. Daar moet een (Nederlandse) webredacteur snel iets aan doen.

