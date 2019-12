'Direct geld overmaken slaat aan'

Klanten van Delta Lloyd Bank en Ohra kunnen met behulp van Instant Payment met een app of online direct spaargeld binnen enkele seconden overboeken naar hun betaalrekening bij een andere bank. 'Op dit moment wordt circa 80% van de overboekingen met Instant Payment afgehandeld,' laat woordvoerster Marijke Peijnenburg weten.

Maximaal €1000 per keer

Het maximale bedrag om over te boeken is voorlopig €1000 per keer. 'We zijn van plan om begin volgend jaar tijdens een evaluatie te bekijken of we dit bedrag gelijk houden of verhogen,' aldus Peijnenburg.

Binnen de hele EU

De ervaringen van Delta Lloyd Bank - die in Nederland voorop loopt met direct overboeken - zijn interessant met het oog op de recente aankondiging door de Europese Centrale Bank dat direct geld overmaken vanaf november 2017 binnen de hele Europese Unie mogelijk zal zijn.

Bron: Delta Lloyd Bank/Consumentenbond