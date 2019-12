Dubbele kosten na overname Brand New Day

Extra kosten betalen

Vorig jaar zijn zo’n 40.000 Allianz-klanten met een spaar- of beleggersrekening overgegaan naar Brand New Day. Gevolg: klanten moesten soms opnieuw aankoopkosten of stortingskosten betalen. De Consumentenbond vindt dubbele kosten vanwege een gedwongen portefeuille-overdracht uit den boze.

Voorbeelden uit de praktijk

Ook de beleggingsrekening van een van de Consumentenbond-leden werd overgenomen. Zijn participaties in Allianz-fondsen werden verkocht en herbelegd in Brand New Day-indexfondsen. De bijbehorende aankoopkosten van ruim €600 werden bij de klant gelegd, terwijl die bij Allianz al zijn voldaan. Toen de belegger een gang naar financieel klachtenloket Kifid aankondigde, betaalde Brand New Day alsnog de aankoopkosten terug. Een andere oud-klant van Allianz moest begin juni dit jaar €750 stortingskosten betalen aan Brand New Day voor zijn overgehevelde lijfrente. Nadat hij hierover klaagde, kreeg hij dit bedrag weer terug.

Kosten terug bij opzegging

Brand New Day werpt tegen dat de kosten gemiddeld veel lager zijn dan bij Allianz, onder meer vanwege lagere jaarlijkse kosten en geen verkoopkosten. De online pensioenbank stelt dat de eenmalige ‘overnamekosten’ jarenlang voordeel opleveren.

Maar als een Allianz-rekeninghouder kort na de omzetting de rekening opzegt of de rekening bereikt snel de einddatum, dan zijn de aankoopkosten waarschijnlijk nog niet terugverdiend. ‘We hebben alle klanten schriftelijk gegarandeerd dat we in zo’n geval het verschil in kosten terugbetalen. Het is dus niet mogelijk dat een Allianz-rekeninghouder door de overname meer kosten betaalt dan daarvoor’, belooft Brand New Day.

