Banksparen

Bij een geblokkeerde spaarrekening gaat het doorgaans om een bankspaarrekening, waarmee je onder bepaalde voorwaarden fiscaal vriendelijk kunt sparen voor de aflossing van de hypotheek, je pensioen en met een gouden handdruk. Banksparen voor de uitvaart is - door een gebrek aan belangstelling bij de banken - niet mogelijk.

Uitvaartdeposito

Sparen voor de uitvaart op een geblokkeerde rekening kan wel op een uitvaartdeposito. Die worden aangeboden door partijen als:

Dela

Monuta

Nuvema

PC Depositofonds

Hiervoor is geen gezondheidsverklaring nodig. Dit is een voordeel voor mensen met een chronische ziekte of mensen die te oud zijn voor een normale uitvaartverzekering. Met een uitvaartdeposito krijg je een behoorlijke rente en weet je zeker dat het geld, na je overlijden, ook echt wordt gebruikt voor de uitvaart. Het fonds keert alleen daarvoor uit. Met deze vorm van geblokkeerd sparen kom je echter – anders dan bij banksparen – niet in aanmerking voor vrijstelling van de vermogensrendementsheffing.

