Geld huis(ver)koper beter beschermd

Huizenkopers en -verkopers zijn sinds 26 november 2015 beter beschermd als zij een bedrag tot €500.000 op hun rekening hebben in verband met de koop of verkoop van een huis. Dit geld is dan 3 maanden lang gegarandeerd. Gaat hun bank tijdens die periode failliet, dan kunnen zij een beroep doen op het depositogarantiestelsel.

Informatieplicht

Vanaf dat moment zijn alle Nederlandse banken tevens ieder kwartaal een bijdrage verschuldigd aan een garantiefonds, net zo lang tot dit noodfonds voldoende gevuld is in de ogen van toezichthouder de Europese Centrale Bank. Verder moeten banken (potentiële) spaarders vanaf volgend jaar minimaal één keer per jaar informeren over de garantieregeling die voor hen geldt.

Ander garantiestelsel

Dit kan ook een vergelijkbare regeling van een ander Europees land zijn, zoals bij Argenta (België), BigBank (Estland) of Lloyds Bank (Groot-Brittannië). Deze landen kunnen de verhoogde garantie overigens op hun eigen manier invullen. De tijdelijke tegoeden van Britse huizenverkopers zijn sinds 3 juli van dit jaar bijvoorbeeld gedurende 6 maanden tot liefst £1 miljoen (€1,4 miljoen) beschermd.

De aanpassingen aan het depositogarantiestelsel staan los van het voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel, dat de Europese Commissie op 24 november publiceerde. Dit voorstel staat nog aan het begin van het gebruikelijke Europese wetgevingstraject.

