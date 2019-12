Groen deposito ABN Amro nú al dicht

Groenverklaring van de RVO

Het lastige van groensparen (en -beleggen) is dat de bank minstens 70% van het opgehaalde vermogen moet investeren in projecten die beschikken over een groenverklaring van de RVO. Dreigt de bank daar onder te komen, gaat het deposito (of beleggingsfonds) dicht voor nieuwe klanten. Dat is bij Moneyou nu dus al binnen 2 weken gebeurd.

Triodos Groenfonds ook dicht

Omdat er momenteel onvoldoende groenprojecten worden aangeboden, zijn ook het ASN Groenprojectenfonds en het Triodos Groenfonds tijdelijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Naar verwachting gaan beide beleggingsfondsen in de loop van 2019 weer open. Beleggers kunnen de aandelen die zij in bezit hebben wel gewoon verkopen.

Concurrenten nog wel open

Spaarders die nog in belastingjaar 2019 willen profiteren van de fiscale voordelen van groensparen - over de eerste €58.539 betaal je geen vermogensrendementsheffing en krijg je 0,7% heffingskorting - kunnen nog wél een groen deposito openen bij ING of de Rabobank.

Tientallen miljoenen

De Geldgids kondigde de terugkeer van de ABN Amro Groenbank aan in het augustusnummer van dit jaar. Manager Krista Overwater zei vanaf september in elk geval tientallen miljoenen euro's te willen ophalen. De lancering werd uitgesteld, eerst naar half oktober, later naar 8 november.

Mensen teleurstellen

In hetzelfde Geldgids-artikel vroeg Anton Duijnhouwer, coördinator Groen Beleggen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zich hardop af hoe ABN Amro het zou gaan aanpakken. 'Bij massale belangstelling van spaarders moet je misschien veel mensen teleurstellen. Dat kan leiden tot imagoschade.' Wellicht heeft dit meegespeeld in de beslissing om het nieuwe Groen deposito uiteindelijk onder de naam van dochter Moneyou op de markt te brengen.

