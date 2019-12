Groene financiering in trek, maar waar zijn de producten?

Hoewel precieze cijfers ontbreken, heeft toezichthouder DNB ‘indicaties dat het aantal groene investeringen door Nederlandse financiële instellingen toeneemt’. Zo namen de investeringen in energiebedrijven die alleen groene energie aanbieden in 2016 met 59% toe ten opzichte van 2015. ‘Vooral bankleningen vertonen hier een sterke trend met een toename van 81% (tot €7,5 miljard)’, is te lezen in het vandaag verschenen DNB-rapport ‘De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken?’

Duurzame samenleving

Tegelijkertijd blijkt uit een representatieve steekproef (april 2017) dat 68% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat de pensioenspaarpot en het spaargeld wordt geïnvesteerd op een manier die bijdraagt aan een duurzame samenleving, zoals het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en sociale ongelijkheid.

Juist nu zeer interessant

DNB constateert verder dat ‘de wens om de kansen van de energietransitie te pakken leidt tot de ontwikkeling van groene financiële producten’. Daarbij wordt gewezen op groene hypotheken, speciaal voor huizen met een gunstig Energielabel, maar ook op groene spaar- en beleggingsvormen waarbij particulieren profiteren van belastingvoordelen (Regeling Groenprojecten).

Juist nu de rente op gewone spaarrekeningen en -deposito's heel laag is, kan groen sparen of beleggen een heel interessant alternatief zijn.

Aanbod valt vies tegen

Na een rondgang van de Consumentenbond blijkt echter dat het aanbod tegenvalt. Groen sparen, waarbij je over tegoeden tot €57.385 (voor stellen €114.770) geen vermogensbelasting betaalt, kan op dit moment alleen op een Rabo Groen SpaarDeposito, dat uiterlijk 13 oktober weer sluit.

Volgens de Rabobank, die een flink deel van het fiscale voordeel inpikt, is nog niets bekend over een eventuele volgende mogelijke inschrijfmogelijkheid. Het Groen Spaar Deposito van concurrent ABN Amro is al langere tijd uit de verkoop.

Geen geld meer aannemen

ING meldt over zíjn Groen Spaardeposito: ‘Vanwege de grote belangstelling is het vanaf dinsdag 5 juli 2016 voorlopig niet mogelijk om nieuwe Groen Spaardeposito’s te openen. Banken met een groene licentie zijn verplicht minimaal 70% van het spaargeld te investeren in projecten die zijn goedgekeurd volgens de Regeling Groenprojecten.

Om te voldoen aan deze verplichting kan ING Groenbank op dit moment geen spaargeld meer extra aannemen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer een ING Groenspaardeposito weer te openen is.’

Groen beleggen

Je hebt ook recht op fiscaal voordeel als je geld belegt in 'groenfondsen'. De bekendste zijn het Triodos Groenfonds en het ASN Groenprojectenfonds, waarbij van laatstgenoemde nu al maandenlang ‘tijdelijk geen aankoop mogelijk’ is. ASN Bank meldt hierover: 'Er worden momenteel onvoldoende groenprojecten aangeboden waarin het ASN Groenprojectenfonds de instroom kan investeren.'

Best vreemd, vindt de Consumentenbond, gezien bovenstaande bevindingen van De Nederlandsche Bank.

Bron: DNB/Consumentenbond

