ICBC Bank Internet Spaarpakket

Eerste indruk|De Chinese bank ICBC is al enkele jaren actief in Nederland, maar de spaarrekening en -deposito’s kwamen deze week ineens ‘met stip’ binnen in onze Spaar- en Depositowijzer. De vrij opneembare spaarrekening van ICBC is een verrijking van het aanbod. Veel minder positief zijn wij over de deposito’s.

Update: februari 2019

Per 11 februari 2019 is de vrij opneembare spaarrekening van de ICBC Bank verdwenen uit onze Spaarrentevergelijker. Dit product werd al enige tijd niet meer actief aangeboden door de Chinese bank.

ICBC Bank Internet Spaarpakker: review

De vrij opneembare spaarrekening van ICBC is een verrijking van het aanbod. Er zijn geen beperkende voorwaarden. Van dit type spaarproducten heeft alleen Flexibel Sparen van Knab momenteel een hogere rente (1,75%). Dat spaartegoeden bij de Chinese bank onder het Luxemburgse depositogarantiestelsel vallen, zien wij niet als een echt probleem.

Contract is contract

Veel minder positief zijn wij over de deposito’s. Bij de Chinezen is het een kwestie van ‘contract is contract’; zelfs bij overlijden van de rekeninghouder kan het geld niet eerder worden opgenomen. Verder is er geen rente op rente, maar wordt de rente elk jaar overgeboekt naar de betaalrekening. Hierop krijg je geen rente. Vervolgens moet je het geld zelf weer doorboeken naar een spaarrekening.

Matig Testoordeel

Positief is dat het deposito niet automatisch wordt verlengd. Wie dat toch graag wil, moet dit uitdrukkelijk aangeven. Voor een looptijd langer dan 5 jaar kun je niet bij ICBC terecht. Ook een maandelijkse rente-uitkering (handig als pensioenaanvulling) behoort niet tot de mogelijkheden. Ons Testoordeel voor de deposito’s reikt dan ook niet verder dan 5,3. Het aparte Testoordeel voor vervroegd opnemen is logischerwijze een 1.

Goed naar rente gekeken

Dit alles zou in één klap goedgemaakt kunnen worden door de rente. Duidelijk is dat de Chinezen heel goed naar de markt hebben gekeken. De uit Estland afkomstige BigBank zien ze niet als concurrent. Die mogen dus wat hogere rentes geven, terwijl ICBC net iets meer biedt dan de voornaamste runner-up LeasePlan Bank. Overigens scoren BigBank (5,9) en LeasePlan Bank (5,6) qua Testoordeel niet veel hoger dan de 5,3 van ICBC.

Flink wat risico’s

Tot slot: de mogelijkheid om te sparen in Amerikaanse dollars of Chinese renminbi's brengt de nodige risico’s met zich mee. Een valutarisico (de waarde van je spaarsaldo wordt beïnvloed door schommelingen van de valutakoersen) en – bij tegoeden in renminbi’s – een liquiditeitsrisico (het omwisselen van en naar de Chinese munt kan worden bemoeilijkt of beperkt door maatregelen van de Chinese overheid).

Waarschuwing

Zoals gezegd draait ICBC daar niet omheen: ‘U dient zich ervan bewust te zijn dat als gevolg van een waardedaling van de valuta u verlies kan lijden. Dat verlies kan de opgebouwde rente op de spaarrekening en het deposito teniet doen en kan zelfs leiden tot verlies van een deel van het oorspronkelijk gestorte bedrag’, zo waarschuwt de website van de bank. En: ‘Overweeg goed welk gedeelte van uw tegoeden u nodig heeft voor uw dagelijks levensonderhoud en eventuele (on)verwachte eenmalige uitgaven in de toekomst. Stel dit deel van uw vermogen niet bloot aan valutarisico en liquiditeitsrisico.’ Die openheid is te prijzen – en bij het advies sluiten wij ons van harte aan.

Wat is het ICBC Internet Spaarpakket?

Met ingang van 6 oktober zijn Internet Spaarrekening en Deposito van de Chinese ICBC Bank opgenomen in het overzicht van dataleverancier MoneyView en daardoor ook in onze Spaar- en Depositowijzer. Het gaat om een dagelijks opvraagbare spaarrekening en termijndeposito’s met looptijden variërend van 3 maanden tot 5 jaar. Om te kunnen sparen bij ICBC heb je een (gratis) betaalrekening nodig, met beperkte mogelijkheden. Net als bij het Basispakket van Knab is de betaalrekening vooral bedoeld voor overboekingen en toegang tot je spaar- en/of depositorekening.

Vreemde valutadiensten

Via de betaalrekening kun je verder gebruikmaken van de vreemde valutadiensten van ICBC. De tegoeden op alle rekeningen (dus ook op de betaalrekening) kunnen namelijk worden aangehouden in euro’s, Amerikaanse dollars of Chinese renminbi’s. Sparen in vreemde valuta kon tot dusver alleen bij de van oorsprong Turkse GarantiBank. Kies je voor euro’s, is er verder niks aan de hand. Maar voor dollars of renminbi’s te kiezen, krijgt sparen bij ICBC een behoorlijk speculatief karakter vanwege het valutarisico. Iets waarvoor de Chinese bank op de eigen – niet al te toegankelijke – website overigens duidelijk waarschuwt.

Rente hangt af van valuta

De rentevergoeding is afhankelijk van de valuta waarin het tegoed wordt aangehouden. In euro’s bedraagt de rente 1,65% nominaal. Maar omdat de rente op de spaarrekening maandelijks wordt bijgeschreven, ligt de effectieve rente hoger, op 1,69%. In dollars bedraagt de rente 0,51 of 0,71%, afhankelijk van de hoogte van het tegoed, in renminbi’s 1,12 of 1,33%. Opmerkelijk is dat de rente voor een deposito in renminbi’s juist hóger ligt dan die op het eurodeposito. Blijkbaar verwacht de bank dat de koers van de Chinese munt gaat stijgen ten opzichte van de euro.

Luxemburgs garantiestelsel

ICBC is actief in Nederland als een bijkantoor van ICBC Europe SA, die met het hoofdkantoor is gevestigd in Luxemburg. Daarom vallen alle in Nederland aangehouden spaartegoeden ook onder het depositogarantiestelsel van Luxemburg. Net als in Nederland zijn in het groothertogdom alle tegoeden tot €100.000 per klant gegarandeerd.

