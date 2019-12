ING Groen Spaardeposito steeds interessanter

Depositorentes dalen voortdurend, maar met een 'groene' spaarrekening kun je profiteren van belastingvoordeel:

Over de inleg op een groene spaarrekening tot €56.928 (voor fiscale partner het dubbele) hoef je namelijk géén 1,2% vermogensrendementsheffing te betalen.

Daarnaast geldt een heffingskorting van 0,7%, die je kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

3 jaar vast

Tel dit belastingvoordeel op bij de rente van ING (0,15% voor 3 jaar, 0,25% voor 5 jaar vast) en met name voor 3 jaar is er sprake van een zeer concurrerend rendement. Alleen Argenta (2,14%), de Chinese ICBC Bank (2,12%), Centraal Beheer Achmea (2,10%) en de Anadolubank (2,09%) bieden momenteel meer dan het ING Groen Spaardeposito (2,05%). Wat betreft 5-jaarsdeposito’s is ING met een rendement van 2,15% niet meer dan een goede middenmoter.

Groene projecten

Het geld op een Groen Spaardeposito (minimaal €5000) gebruikt ING voor groene projecten als windturbines en duurzame woningbouw en voor microfinanciering, waardoor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden geld kunnen lenen voor het opzetten van een eigen bedrijf. De Nederlandse overheid stimuleert dit soort investeringen door de genoemde belastingvoordelen.

ING: de enige groene rekening met belastingvoordeel

ING is momenteel de enige bank waar je fiscaal aantrekkelijk groen kunt sparen. De Rabobank kan nog niet aangeven wanneer daar weer groen gespaard kan worden. ABN Amro laat zelfs weten ‘of en wanneer het Groen Spaar Deposito in de toekomst weer opengaat, daar kunnen we niet op vooruitlopen’. ‘Gewoon’ groen sparen kan natuurlijk ook bij ASN Bank en Triodos Bank, maar dan zonder belastingvoordeel.

Bekijk het actuele overzicht van álle spaar- en depositorentes.