Update september 2017

Mede doordat bij een defensief beleggingsprofiel een flink deel van het geld 'in contanten' wordt aangehouden (wisten we niet), valt het rendement nogal tegen. Na ruim een halfjaar hebben wij de Knab Vermogensbeheerrekening dan ook beëindigd.

Op dinsdag 26 september zijn de beleggingen door Knab verkocht. Na verrekening van de opgebouwde rente (€4,76) en de nog verschuldigde beheervergoeding (€24,55) resteerde een bedrag van €10.079,11. Een plusje van dik €79 dus, wat neerkomt op een jaarrendement van afgerond 1,4%.

Conclusie

Hartstikke mooi dat je momenteel al vanaf €10.000 terechtkunt bij Knab Vermogensbeheer. Dat is een leuk instapbedrag voor mensen met enige koudwatervrees. Knab maakt het redelijk eenvoudig én inzichtelijk.

Jammer van de relatief hoge beheerkosten (1%), de verplichte betaalrekening en het feit dat de instapdrempel eind maart weer naar €25.000 gaat.

3 beursexperts

Wat Knab Vermogensbeheer onderscheidt, is dat jij mag kiezen welke bekende beleggingsexpert jouw portefeuille gaat beheren:

Sven Bouman (een zogeheten kwantitatieve analist)

Martine Hafkamp (fundamenteel analist, niet te verwarren met het personage uit Goede Tijden Slechte Tijden)

Royce Tostrams (lijntjestrekker, oftewel téchnisch analist)

5 portefeuilles

Elke expert heeft 5 portefeuilles, die passen bij de risicohouding van de belegger. De risicohoudingen zijn:

Zeer defensief (weinig risico, maar kans op een iets hoger rendement dan op een spaarrekening)

Defensief

Neutraal

Offensief

Zeer offensief (relatief veel risico, maar ook kans op hoge rendementen)

Welke portefeuille het best bij jou past, blijkt na het invullen van een vragenlijst.

Rendement

Hier komt het dus aan op de persoonlijke voorkeuren van onze onderzoeker. Die liggen niet bij de technische analyse van Tostrams en blijken, niet geheel verrassend, ‘defensief’ van aard te zijn. Aangezien Bouman met zijn defensieve portefeuille sinds medio 2012 kan bogen op een hoger rendement dan Hafkamp (totaal 24,5% versus 20,2%), valt de keuze op Bouman.

Elke dinsdag verwerkt de bank alle orders. Als we de woensdagochtend erop nieuwsgierig inloggen bij Knab, blijkt het startvermogen van €10.000 te zijn gegroeid tot €10.012,80. In dit tempo stevenen we af op een jaarrendement van zo’n 50%.

Hoge kosten

Vergelijken we de totale kosten voor een defensieve belegging van €10.000 via Knab Vermogensbeheer (1% beheerkosten plus 0,3% fondskosten gemiddeld) dan zijn die hoog in vergelijking met Fitvermogen (0,55%), Binck (0,65%) en Pritle (0,72% - Bron: Finner).

Mensen die nog geen klant zijn bij Knab, betalen daarnaast €5 per maand voor een Knab Plus-pakket. Over een belegd bedrag van €10.000 is dit 0,6% per jaar. Fitvermogen, Binck en Pritle rekenen geen kosten voor een beleggingsrekening.

Keuzestress

De keuze tussen 3 beleggingsexperts lijkt leuk, maar kan ook zorgen voor keuzestress. Stel dat uitgerekend ‘jouw’ expert zijn of haar glazen bol even kwijt is… Het zal voor velen bovendien een random keuze zijn, want de bekendheid van het drietal ontstijgt het financiële wereldje natuurlijk niet.

Wel heel aardig is het online overzicht van ‘jouw’ beleggingen en hoe die presteren. Wij danken onze openingswinst met name aan een zogeheten 'tracker' op de Europese bankensector.

Opstartproblemen

De actie met een minimuminleg van €10.000 loopt van 8 november 2016 tot en met 31 maart 2017. Het is gek dat de systemen van Knab hier begin maart nog altijd niet op zijn ingesteld. Wie nog gebruik wil maken van de actie, dient bij de aanvraag ‘gewoon’ €25.000 in te vullen en dan na enkele minuten de gewenste inleg over te boeken vanaf zijn Knab-rekening.

‘Hopelijk wordt dit binnenkort aangepast’, aldus een helpdeskmedewerker. Helaas is de actie dan waarschijnlijk al ten einde.

