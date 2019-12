Knab weer omlaag met spaarrentes

Geldgidsscore onder druk

De dalingen zijn opvallend, aangezien Knab jarenlang steevast tot de banken behoorde met de hoogste spaarrentes. Dat vertaalde zich ook in hoge Geldgidsscores, de graadmeter van de Consumentenbond wat betreft de stabiliteit van de rente.

In de komende Geldgids, die op 24 november verschijnt, krijgt Knab Kwartaal Sparen voor het eerst geen punten. De Geldgidsscore zakt daardoor van 90 naar 80. Flexibel Sparen valt zelfs voor het eerst sinds begin 2013 weg uit de Spaarwijzer, waarin alleen plek is voor rentes van 0,4% en hoger.

Vaker moeten verlagen

Volgens Knab is er geen sprake van een gewijzigd rentebeleid. ‘De markt is onrustig. Daardoor hebben wij inderdaad vaker moeten verlagen dan in voorgaande jaren’, zegt productmanager Alinda Nijhoff. ‘Echter, dit was bij andere (spaar)banken ook het geval.’

Hoogste rente

De hoogste rente (0,55%) krijg je nu op een DHB CombiSpaarrekening online, waarbij je opnames wel 99 dagen van tevoren moet aankondigen. Advanzia Bank (uit Luxemburg) en de Anadolubank keren zonder voorwaarden 0,5% uit, de LeasePlan Bank 0,45%.

