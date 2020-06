Digitale koopzegels AH

Conclusie

Het sparen van digitale koopzegels via de AH-app werkt goed en eenvoudig. Dat is mooi want per 1 juni is Albert Heijn gestopt met de uitgifte van papieren zegelboekjes. AH stapt over op digitale koopzegels (€0,10 per €1 aan boodschappen), die je met de Albert Heijn-app bijhoudt.

Scan bij de kassa de virtuele bonuskaart op je telefoonscherm (of je fysieke bonuskaart) en klaar ben je. Er wordt automatisch 10% van het aankoopbedrag extra afgerekend en in je spaarpot gestort. AH belooft ‘sparen met 6% rente’. Het percentage klopt. Maar dat gold ook al voor de papieren AH-zegels.

AH is een supermarkt die zeker niet altijd de goedkoopste is. Door goedkopere supers te kiezen voor diverse boodschappen bespaar je mogelijk meer dan je bij AH aan spaarrente incasseert.

Voor de vaste klanten van AH leveren de digitale koopzegels een aantrekkelijke spaarrente op hun inleg.

Privacyprobleem

We ontdekten nog wel een privacyprobleem. Wie de AH-app installeert krijgt een cookie-melding met de vraag of de app je ‘gedrag’ binnen én buiten de app mag volgen.

Als wij dat afwijzen zien we toch internetverkeer met derde partijen waaronder het advertentiesysteem van Google. Albert Heijn bevestigt in een reactie de fout en heeft direct een app-update verspreid die de fout repareert. Werk de Appie-app dus even bij, voor je hem gebruikt.

AH stopt met zegelboekjes

AH-klanten hebben 65 jaar koopzegels geplakt in papieren boekjes. Dat is niet meer van deze tijd. Verreweg de meeste AH-klanten hebben een smartphone waarmee je digitaal zegels kunt verzamelen. Je moet dan wel een iPhone vanaf model 5S of een Android-telefoon met Android versie 6.15 of hoger hebben.

Heb je nog een papieren spaarboekje? Dan kun je tot 31 december 2020 papieren zegels kopen om een compleet boekje in te leveren. Je kunt ook een niet compleet boekje om laten zetten naar een digitale, met hulp van een servicebaliemedewerker.

Digitale zegels in de praktijk

Koopzegels sparen in de AH app werkt zo:

Je installeert de Appie-app op je telefoon, als dat nog niet gebeurd is. Voer je AH-klant- en bonuskaarthouder-gegevens in. Meld je daarna aan voor het koopzegels sparen. Als je nog geen AH-/bonuskaart-account hebt kun je dit ook in de app aanmaken. Je spaart hierna automatisch bij het boodschappen doen, als je je bonuskaart-barcode (zichtbaar in de app) bij de kassa laat scannen. Bij elke euro die je besteedt bij Albert Heijn, in de winkel of op ah.nl, koop je automatisch een koopzegel ter waarde van €0,10. Je kunt in de Appie-app het automatisch sparen pauzeren.

Je kunt het ingelegde bedrag altijd laten uitkeren aan de servicebalie, of gebruiken bij het afrekenen van de boodschappen.

Bij een vol boekje met 490 zegels (€49) ontvangen klanten €52. Dat is €3 winst en dus 6% rente.

De kleine lettertjes

We hebben financieel expert Reinout van der Heiden nog even naar de kleine lettertjes van het spaarsysteem laten kijken. Hij merkt nog enkele zaken op.

De rentevergoeding bij de AH Koopzegels ligt tussen 0% en 6,1%. Je krijgt geen extra bedrag uitgekeerd als je minder dan 255 koopzegels (dus ongeveer de helft van het maximale spaarbedrag per boekje) verzilvert. Het rendement is dan 0%.

Verzilver je 255 tot 489 koopzegels, dan ontvang je slechts €0,50 extra. Het rendement ligt dan tussen 1% en 2%.

Bij 490 koopzegels is de spaarkaart vol en dat levert een premie van €3 op. Dat is een rendement van 6,1% op het ingelegde bedrag van €49.

Bonusspaarrekening

De koopzegels van AH zou je volgens onze financieel expert kunnen vergelijken met een bonusspaarrekening. Je maakt pas winst als je een bepaalde doelstelling bereikt.

De doelstelling is niet, zoals bij een spaarrekening, tijdsgebonden, maar afhankelijk van je aankopen in de winkel. Voor iedere €1 aan aankopen kun je een zegel van €0,10 kopen. Die zegel is maximaal €0,1061 waard.

Je kunt dus ook zeggen dat de klant op iedere aankoop tot 0,61% korting krijgt, maar alleen als hij koopzegels aanschaft.

Persoonsgebonden

De digitale koopzegels zijn persoonsgebonden. Als een klant met digitale koopzegels overlijdt, moet de nieuwe eigenaar aantonen dat hij erfgenaam is. Door deze bureaucratische hindernis zullen er koopzegels ongeïnd blijven.

Airmiles

Als je AH-koopzegels vergelijkt met Airmiles: om €5 korting te krijgen op je boodschappen, moet je met Airmiles minimaal €2000 aan boodschappen gedaan hebben bij Albert Heijn. Je krijgt immers 1 Airmile bij €2 aan boodschappen en 1000 Airmiles levert een korting van €5 op. Dat is 0,25% korting per uitgegeven euro.

In werkelijkheid is de korting lager, omdat bedragen worden afgerond naar beneden. Voor een aankoop van €3,90 krijgt je ook maar één Airmile.

Je hoeft voor Airmiles geen extra aankopen te doen. Airmiles leveren bij sommige producten meer korting op dan als de Airmile voor geld wordt ingewisseld.

Hoger rendement

Tot slot: de rente van 6% op AH-koopzegels is, zoals gezegd, niet tijdsgebonden. Een klant kan makkelijk in 2 maanden een kaart volkrijgen. Het rendement per jaar kan daardoor hoger liggen. Dit voordeel kan teniet gedaan worden als je vanwege de koopzegels van AH een goedkopere supermarkt links laat liggen.

