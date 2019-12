Koplopers verlagen spaarrente

Nieuws|Knab en Nationale-Nederlanden Bank verlagen de rente op hun vrij opneembare spaarrekeningen. Koploper Knab Flexibel Sparen gaat per 1 februari van 0,7 naar 0,55%, runner-up Nationale-Nederlanden per 27 januari van 0,6 naar 0,5%.

Met name de verlaging bij Knab Flexibel Sparen komt niet als een verrassing. Knab verlaagde eind vorig jaar al de rente van het Kwartaal Sparen, van 0,85 naar 0,7%. Die rente krijg je echter alleen over het bedrag dat een compleet kalenderkwartaal op de rekening heeft gestaan. Voor Knab-klanten leverde Kwartaal Sparen daardoor geen enkel voordeel meer op ten opzichte van het meer praktische Flexibel Sparen.

'Normale situatie'

Met de vandaag aangekondigde verlaging is de 'normale situatie' dus eigenlijk hersteld. De online dochter van Aegon verlaagt tevens de rente over het tegoed op je betaalrekening (tot €250.000) van 0,3 naar 0,15%. Betaalklanten van concurrent SNS krijgen over hun saldo tot €5000 momenteel 0,45% rente.

Hoogste spaarrente

De hoogste spaarrente zonder beperkende voorwaarden krijg je vanaf 1 februari bij Argenta, LeasePlan Bank en NIBC Direct, die allemaal 0,6% uitkeren. Bekijk voor een overzicht van álle spaarrekeningen, met en zonder voorwaarden, onze online Spaarrentevergelijker.

