Kwartaalsparen loont altijd voor NIBC-klanten

Nieuws|Spaarders bij NIBC Direct krijgen een bonusrente van 0,05% als ze hun geld verplaatsen naar een nieuwe NIBC Direct Kwartaalspaarrekening. Dit loont altijd, aangezien de basisrente (momenteel 0,45%) precies hetzelfde is als op een ‘gewone’ NIBC Direct Internetspaarrekening.

De Kwartaalspaarrekening van NIBC Direct is vanaf 10 april 2017 opgenomen in onze online Spaarrentevergelijker. Dit product kent een hogere spaarrente als een klant het spaargeld een heel kalenderkwartaal (beginnend op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober) op de spaarrekening laat staan.

Subtopper

Met een maximale rente van 0,5% is de Kwartaalspaarrekening op dit moment overigens niet meer dan een subtopper. Koploper is nog altijd Kwartaal Sparen van Knab (0,65%). Verschil is dat de basisrente bij Knab slechts 0,35% bedraagt, waardoor het alleen loont als het geld echt een compleet kalenderkwartaal op de rekening staat.

Renteverlaging ASR

Ook SNS Maxisparen, Knab Flexibel Sparen en de Internet spaarrekening van ASR leveren meer rente op dan de NIBC Direct Kwartaalspaarrekening. Wel verlaagde ASR de rente deze week van 0,6 naar 0,55%.

Bron: NIBC Direct/Consumentenbond