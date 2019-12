Minder flexibel, in ruil voor wat meer rente

Nieuws|Ongeveer een kwart van alle gewone spaarrekeningen heeft beperkende voorwaarden. Je levert in aan flexibiliteit, in ruil voor wat meer rente.

Een spaarrekening met beperkende voorwaarden zorgt voor net wat meer rente dan op een vrij opneembare rekening. In de laatste 2 jaar schommelde het gemiddelde verschil tussen de 0,10 en 0,20 procentpunt, waar dat medio 2009 overigens nog bijna 0,60 was. Dat schrijft het juli-/augustusnummer van de Geldgids.

De hogere rente betekent wel dat je aan flexibiliteit inlevert. Dat varieert van een hoge eerste inleg, een verplichte maandelijkse storting, een boete bij een opname of een rentetarief dat afhangt van het (laagste) saldo dat een heel kwartaal of jaar op de rekening heeft gestaan.

Lichte beperking

Niet alle beperkingen zijn even zwaar. Wie elke maand minimaal €50 over heeft, kan al Maandsparen bij SNS Bank of RegioBank. Laatstgenoemde prijst zich met een rente van 1% wel volledig uit de markt, maar de 1,4% van SNS Maxisparen is momenteel uiterst concurrerend. Ten opzichte van het ‘gewone’ SNS Internet Sparen is dat 0,15% hoger.

Zwitserleven Maandsparen levert 1,35% op, maar is de minimale inleg hoger: €100 per maand. Voor al deze producten geldt wel dat je in een ‘krappe’ maand straffeloos geld kunt terugboeken naar de betaalrekening.

Kwartaalbonus

Een andere voorwaarde is dat het saldo ten minste een kwartaal op de rekening moet staan om een hogere rente te krijgen. Bij Knab Kwartaal Sparen levert dat 1,4% op, tegen 1,25% op het ‘vrije’ Flexibel Sparen - een bonus dus van 0,15%. Bij ABN Amro Direct Kwartaal Sparen bedraagt de bonus 0,1%.

Meer rekeningen met een kwartaalbonus zijn de ABN Royaal Rekening en Rabobank PeriodeSparen 90. Eerstgenoemde is alleen bedoeld voor een erfenis of om geld aan een (klein)kind te schenken. Bij PeriodeSparen 90 moet een opname 90 dagen van te voren worden gemeld aan Rabobank.

Jaarbonus

Tot slot zijn er rekeningen waar de bonus pas na een vol jaar wordt uitgekeerd. Bij de ABN Amro Vermogens Spaarrekening bedraagt die 0,45% over het saldo per 30 december, bij de ING Bonusrenterekening 0,4 % als het saldo na een volledig ‘spaarjaar’ ten minste gelijk is aan het beginsaldo van dat jaar. Deze producten hebben overeenkomsten met een 1-jaarsdeposito, maar daarop kun je bij veel banken meer rente krijgen.

Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een bank die een relatief goede rente biedt op een spaarrekening zonder beperkingen.

