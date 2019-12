Ondernemers geven bank dikke onvoldoende

Nieuws|Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) beoordelen de 3 grootste kredietverstrekkers met een gemiddeld cijfer van 3,9 en zijn daarmee veel kritischer dan consumenten in onze jongste Bankenmonitor.

Magazine Het Ondernemersbelang vroeg circa 100.000 lezers onder meer naar hun oordeel over de contactpersonen bij de bank, de communicatie van hun bank, de transparantie van het proces rondom het toekennen van hun kredietaanvraag én de hoogte en voorwaarden van de financiering.

Alleen ING (net) voldoende

Van de beoordeelde banken scoort Rabobank op 3 van de 4 genoemde criteria met voorsprong het slechtst. ABN Amro doet het een fractie beter, maar nog altijd ver onder de maat. ING brengt het er met een gemiddelde van 5,5 nog het best van af.

ABN Amro ING Rabobank Contactpersoon 5,7 6,3 5,3 Communicatie 4,7 5,4 4,6 Transparantie 4,4 4,8 4,2 Voorwaarden financiering 4,3 5,5 4,5 Gem. oordeel mkb'ers 4,8 5,5 4,7 Resultaat Bankenmonitor 6,9 7,1 6,9

Bron: Het Ondernemersbelang, december 2014

Volgens onderzoeker Ron van Bergen moet zoveel ontevredenheid de banken zorgen baren. ‘Juist omdat het oordeel ook komt van ondernemingen met een gezonde balans. Dat zijn toch klanten die je als bank graag hebt.’ Opvallend is ook ondernemers die van hun bank een krediet ontvingen nauwelijks tevredener zijn dan collega’s wiens aanvraag werd geweigerd.

Particuliere klanten

Ondernemers tonen zich hoe dan ook een stuk kritischer over hun bank dan particuliere klanten. In de jaarlijkse bankenmonitor van de Consumentenbond kreeg deze maand geen enkele bank een onvoldoende van zijn klanten. Wel is het percentage mensen dat een onvoldoende geeft bij de ene bank beduidend groter dan bij de andere. De ASN Bank en Triodos Bank krijgen van bijna niemand een onvoldoende. Bij ABN Amro en Rabobank is het percentage onvoldoendes het hoogst: 12%.

