Overstapactie Knab-klanten

Eerste indruk|Om meer van de ‘ruim 65.000’ Knab-klanten helemaal over te laten stappen, biedt de online bank hen als lokkertje extra spaarrente. Het blijkt met name de moeite te lonen als je behoorlijk wat spaargeld hebt.

Overstapactie van Knab: review

Conclusie

Het lijkt wellicht heel wat, een (klein) jaar lang 0,25% extra spaarrente op je Flexibele Spaarrekening, maar het loont alleen de moeite als je behoorlijk wat spaargeld hebt. Of als je elders kosten kunt besparen, door het opzeggen van je creditcard.

Zo niet, kun je beter blijven zitten waar je zit en de ontwikkelingen op het gebied van betaal- en spaarrekeningen op de voet volgen bij de Consumentenbond.

Geen groot voordeel

Met je hele financiële hebben en houden overstappen naar een andere bank doe je niet voor een paar euro rente per jaar meer. Daarbij is Knab een online-dochter van verzekeringsreus Aegon, dus om ideële redenen hoef je niet op deze actie in te gaan. Zet gewoon alle plussen en minnen op een rijtje.

Wat een eventuele overstap concreet oplevert, hangt sterk af van jouw specifieke situatie. De hogere kosten van Knab - pakweg €20 per jaar meer dan bij de concurrentie - moeten zich hoofdzakelijk terugverdienen door de hogere rente.

Aangezien je met saldi tot €50.000 ook zonder over te stappen kunt Flexibel Sparen, moet het voordeel komen uit de extra rente. Die bedraagt nu 0,25%. Maar als de rente op Flexibel Sparen daalt, bijvoorbeeld van 1,25% naar 1,15%, daalt het voordeeltje navenant mee, in dit geval zou dat naar 0,23% zijn.

Uitgaand van de huidige situatie, moet je met meer dan €8000 bij Knab sparen om de €20 aan extra kosten goed te maken.

Minder dan een jaar

Die extra rente krijg je volgens Knab 1 jaar. Maar feitelijk is het korter, want het actietarief loopt af op 1 juli 2016. De deadline voor deze actie loopt af op 14 augustus 2015, dus wie het overstapformulier invult en opstuurt op de deadlinedatum, profiteert slechts 10,5 maanden en heeft zodoende circa €9150 spaargeld nodig om uit de kosten te komen.

Per 1 juli 2016 vervalt de (extra) hoge rente, maar blijven de hogere kosten van het betaalpakket doorlopen. Om die te compenseren, moet je met minimaal €20.000 gaan Kwartaal Sparen bij Knab, waarop je normaal gesproken 0,15% meer rente krijgt dan met Flexibel Sparen.

Het saldo op je betaalrekening levert ook nog wat rente op (0,5%), maar bij verstandig cashmanagement kan dat nooit erg veel zijn. Meer voordeel valt er te behalen voor bankklanten met een losse creditcard elders; zij kunnen besparen door die kaart op te zeggen, want bij de Plus-pakketten van Knab krijg je er een Visa Card bij. Dat scheelt je algauw €20 (MasterCard) tot €36,50 (Visa).

En dan zijn er nog consumenten die - naast hun betaalpakket bij een andere bank - al een Knab Plus-pakket hebben van €5 per maand. Bijvoorbeeld om te profiteren van de rente op Knab Kwartaal Sparen. Voor hen pakt deze actie nogal merkwaardig uit. Als ze nu helemaal overstappen naar Knab, moeten zij hun spaargeld eigenlijk zo snel mogelijk van de Kwartaal Spaarrekening naar een Flexibele Spaarrekening overhevelen. Die levert momenteel immers 0,1 procentpunt meer op.

Dat betekent wel dat ze vanaf 1 juli 2015 de bonusrente mislopen van 0,5%, die je krijgt over spaargeld dat een heel kalenderkwartaal op de rekening staat. Bij een spaartegoed van €20.000 kan dat bedrag oplopen tot €12,50. Dat wordt echter ruimschoots gecompenseerd door het extraatje op Flexibel Sparen én natuurlijk door het opzeggen van de andere betaalrekening.

Naschrift, 3 augustus 2015

Inmiddels is het voor overstappers die al een Kwartaal Spaarrekening hebben voordeliger om het kwartaal (dus tot en met eind september) gewoon 'uit te zitten'. Verplaats je geld dan wel op 1 oktober naar Flexibel Sparen. Je kunt dan nog 9 maanden profiteren van de bonusrente in verband met de overstapactie.

Tip:

Vergelijk spaarrekeningen en zie direct waar je de hoogste rente en beste voorwaarden krijgt.

Vergelijk betaalrekeningen en betaalpakketten op vaste kosten, kosten voor betalen in het buitenland en rood staan.

Wat is de overstapactie van Knab?

Wie vóór 15 augustus via de Overstapservice zijn betaalrekening naar Knab verhuist, ontvangt tot 1 juli 2016 een bonus van 1/5 van de actuele rente op de Flexibele Spaarrekening.

In plaats van de huidige rente van 1,25% ontvang je dan dus 1,50%. Op dit moment is dat de hoogste rente op een vrij opneembare spaarrekening – zelfs 0,1 procentpunt meer dan Knab biedt op haar Kwartaal Sparen, waarbij je het geld een volledig kwartaal moet laten staan.

Het betaalpakket van Knab, inclusief gratis Visa Card, is met €5 per maand duurder dan de meeste betaalpakketten van andere banken. Behalve een hoge spaarrente staat daar tegenover dat je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ABN Amro, ING en Rabobank, óók rente krijgt over het saldo op je betaalrekening.

De Overstapservice

Helemaal overstappen naar een andere bank – met betaalrekening en al – heeft wat voeten in de aarde. De Overstapservice van de gezamenlijke banken in Nederland maakt veranderen van betaalrekening wel een stuk eenvoudiger. Als je (vanuit je persoonlijke bankomgeving bij Knab) overstapt:

worden bijschrijvingen en incasso’s ten laste van je oude rekening gedurende 13 maanden automatisch doorgeleid;

hoef je incasserende bedrijven en instanties aan wie je een machtiging hebt afgegeven niet zelf te informeren over de wijziging. Daar zorgt de Overstapservice voor;

krijg je begeleiding bij het afhandelen van je lopende contracten en afspraken die gekoppeld zijn aan je oude betaalrekening.

Wat vinden we van de overstapactie van Knab? Lees de review.



Tip: