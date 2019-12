Renteverhóging! NIBC Direct stunt met 1-jaarsdeposito

Nieuws|Een bank die de spaarrente verhoogt, is de laatste jaren even zeldzaam als een Laplanduil in Nederland. Toch gaat de rente op een nieuw 1-jaarsdeposito bij NIBC Direct omhoog van 1,4 naar 1,6%.

Daarmee is de internetbank vanaf vandaag (14 september) tijdelijk koploper in onze online deposito-rentevergelijker. Interessant dus als je huidige termijndeposito binnenkort afloopt, of als je een alternatief zoekt voor een vrij opneembare spaarrekening. De actie van NIBC Direct duurt tot 9 oktober.

De hoogste spaarrente bedraagt momenteel 1,4% met voorwaarden (Knab Kwartaal Sparen) of 1,25% zónder voorwaarden (Knab Flexibel Sparen en Zwitserleven Internet Sparen).

Vast is vast

Houd in de gaten dat je met een deposito van NIBC Direct niet eerder bij je spaargeld kunt. Alleen in geval van overlijden, echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van één van de depositohouders is, na overleg van bewijsstukken, vroegtijdige beëindiging of tussentijdse opname wél mogelijk. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Bron: NIBC Direct/Consumentenbond

