Eerste indruk|Je beantwoordt op Pritle.com een aantal vragen om een persoonlijk profiel te maken. Daarna belegt Pritle in een aantal indexfondsen die passen bij jouw profiel. Indexfondsen volgen een index en proberen die niet te verslaan; deze fondsen kennen lage kosten. Pritle doet dus niet aan het voorspellen van goede in- en uitstapmomenten. Wat onderscheidt deze manier van beleggen nog meer van andere vermogensbeheerders?

Update 11-4-2017

In maart 2017 heeft BinckBank de robo-adviseur Pritle overgenomen. Sinds 11 april biedt BinckBanck een nieuwe robo-adviseur aan: Binck Forward.

Conclusie

De Pritlecomputer wil niet de markt te verslaan, maar richt zich vooral op kostenbesparing en dat is een goed uitgangspunt. Wil je geen omkijken hebben naar je beleggingen, dan is Pritle een laagdrempelige en voordelige manier je vermogen te beheren. Natuurlijk is het goedkoper om zelf te beleggen in indexfondsen. Je hebt dan alleen transactiekosten (en bij een bank vaak servicekosten) en geen beheerkosten. Je moet dan wel zelf de strategie in de gaten houden.

Voordelen

Toegankelijk: een minimum inleg van €10

Persoonlijk online dashboard (te bekijken via mobiel, tablet, desktop en laptop).

Lage jaarlijkse beheerskosten: 0,5% over een vermogen tot €250.000.

Wanneer je afwijkt om het gestelde doel te bereiken, ontvang je een alert met een aanbeveling wat ervoor nodig is om op je doel te halen.

Doelgericht beleggen: naarmate je doel nadert, bouwt Pritle het beleggingsrisico af.

Nadelen

Zelf beleggen in indexfondsen is nog goedkoper. Je hebt dan alleen transactiekosten (en bij een bank vaak servicekosten) en geen beheerkosten. Je moet dan wel zelf de strategie in de gaten houden.

Beleggen is niet voor iedereen geschikt. Er is geen garandeerde opbrengst en je kunt ook (een deel van je) inleg kwijtraken. Kun je dit risico niet lopen, kies dan voor sparen in plaats van beleggen.

Robotbelegger Pritle: wat is het?

Pritle is sinds oktober de nieuwe naam voor vermogensbeheerder Fundix. De handelsnaam Fundix blijft bestaan voor mensen die zelf beleggen.

Hoe werkt het?

Op www.pritle.com vul je in wat je beleggingsdoel is, hoeveel tijd je hebt om dit te bereiken en hoeveel risico je wilt lopen. De Pritlecomputer berekent de optimale verdeling over aandelen-, obligatie-, onroerend goed-, geldmarkt- en grondstoffondsen en houdt in de gaten of je doel wordt bereikt. Het risico wordt automatisch afgebouwd zodra het einddoel dichterbij komt, tenzij je vooraf aangeeft dat je dat niet wilt. Ieder kwartaal wordt de verdeling in lijn gebracht met het gekozen profiel (defensief, gemiddeld of risicovol) en met de tijd die je nog hebt om je doel te bereiken.

Welke kosten zijn er?