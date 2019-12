Money You Social sparen

Rente en Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze SpaarApp. Ook de spaarrekeningen van MoneYou zijn gratis aan te houden.

Spaarrente

De rente op de rekening is afhankelijk van de spaarrekening die je kiest. Op 17 mei 2011 was deze rente:

MoneYou Spaarrekening: 2,6%.

Deze rekening is zonder voorwaarden.

Deze rente krijg je over het saldo dat tot en met de laatste dag van het kwartaal op je rekening staat. Neem je tussentijds een bedrag op, dan krijg je over dit bedrag alleen de basisrente (2,1%).

Deze rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Deze rente is variabel. In onze spaarwijzer vind je alle actuele rentestanden.

Tegenrekeningen

Spaarrekeningen met MoneYou werken met tegenrekeningen. De tegenrekening kan ook een studentenrekening zijn. Als je al een MoneYou spaarrekening hebt kun je zonder nieuwe aanvraag, nieuwe spaarrekeningen openen, met dezelfde tegenrekening. Let op, zelf een spaarrekening openen is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Als je een spaarrekening wilt openen met een andere tegenrekening, is daarvoor een nieuwe aanvraag nodig. Je kunt je tegenrekening ook niet zomaar wijzigen. Je moet dan een nieuwe spaarrekening openen.

Tussen spaarrekeningen met een verschillende tegenrekening zijn geen overboekingen toegestaan.

Veiligheid publiceren Spaarrekening

Je moet altijd opletten aan wie je persoonlijke gegevens verstrekt. Publiceren van je betaalrekeningnummer raden we altijd af! Dit in verband met het risico op fraude met incasso's en identiteitsfraude.

In dit geval publiceer je echter een Spaarrekeningnummer. Vanaf dat nummer is geen incasso mogelijk. Ook je tegenrekening wijzigen is niet mogelijk bij MoneYou. Hierdoor is het risico op deze vormen van fraude hier niet van toepassing.

Geeft echter zowieso nooit je gebruikersnaam en wachtwoord af. Maar dat geldt voor alle toepassingen voor internetbankieren bij alle banken.

Wat vinden wij ervan?

De SpaarApp is natuurlijk niet onmisbaar, maar is zeker voor de jongeren leuke gadget om te sparen. Het maakt sparen een stukje leuker.

Stuurde je vroeger nog een simpele e-mail rond om te vragen om donaties, nu kan dat handig op een vrolijke moderne wijze.

Of je nu sneller je doel bij elkaar spaart zal van de vrijgevigheid van je netwerk afhangen. Daar kan de SpaarApp helaas niets aan veranderen.

Wat is Social Sparen?

Hoe werkt het?

MoneYou heeft een SpaarApp ontwikkeld die geschikt is voor de besturingssystemen van iPhone, Android, Blackberry, Windows en de iPad. Met de App kun je volledig papierloos een spaarrekening aanvragen. Daarnaast kun je dagelijks het spaarsaldo en de opgebouwde rente checken en overboekingen doen. Je kunt bovendien je spaargeld verdelen over meerdere 'spaarpotjes', die je een eigen naam kunt geven.

De apps voor de iPhone en iPad apps zijn uitgebreider. Zij geven je de mogelijkheid foto’s aan de spaardoelen toe te voegen en om een streefbedrag op te nemen. De App berekent dan wanneer je spaardoel bereikt wordt. Ook kun je je spaardoel delen met je vrienden via social media en hen vragen met je mee te sparen.

Hoe kun je Social Sparen?

Als je de spaarrekening hebt geopend bij MoneYou, kun je vervolgens een foto van je spaardoel uploaden. Je kunt ervoor kiezen je spaardoel te delen via social media.

Via e-mail, Facebook, Hyves, Twitter en/of LinkedIn laat je je netwerk weten dat je voor een bepaald doel spaart. Je vraagt ze of ze op je spaarrekening willen storten. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je met een vriendenclub voor een uitje geld gaat inzamelen. Je kan het ook gebruiken om bijvoorbeeld donaties te vragen voor je vrijwilligerswerk in Afrika.

Saldoberekeningen

De SpaarApp is niet alleen maar een gadget om online-vrienden om geld te vragen. Het biedt onder meer ook een rekentool die berekent hoe het spaarbedrag groeit. Je kunt hiervoor een zelf bepaalde tijd en maandbedrag ingeven.

Ook kun je kijken hoelang het nog duurt bij de huidige rentestand voordat je je doel bereikt. Natuurlijk is dit ook gemakkelijk zelf via diverse tools op het internet te berekenen. Maar met deze App kan het meteen met een kleine handeling.

Depositogarantiestelsel

Tegoeden op de rekening van MoneYou vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.