Spaargeld meteen beschikbaar maken

Maximaal €1000 overmaken

Delta Lloyd Bank heeft samen met technologiebedrijf M2C Payments een app ontwikkeld waarmee je direct je spaargeld kunt overmaken naar een betaalrekening bij ABN Amro, ING, Rabobank of SNS. Dat is handig als je tijdens het shoppen ineens die leuke bank ziet en je niet genoeg saldo hebt op je betaalrekening. Via de app kan je dan maximaal €1000 overmaken. Het is de bedoeling dat je in de loop van 2016 niet alleen via de app maar ook online direct geld kunt overmaken van je spaarrekening naar een betaalrekening bij een andere bank.

‘Vaart maken’

Delta Lloyd loopt hiermee voor op alle overige banken die, onder de vlag van de Nederlandse Betaalvereniging, al een jaar werken aan een oplossing voor het ‘kantoortijdenprobleem', de administratietijd die banken hanteren om je spaargeld over te maken naar je tegenrekening. Daardoor kunnen er uren tot dagen overheen gaan voor je bij je geld kunt. De deadline om dit probleem op te lossen is pas mei 2019. Aangezien het direct geld overmaken nu al wel mogelijk is bij Delta Lloyd en dit ook al in een tiental andere landen aangeboden wordt, roept de Consumentenbond de andere banken daarom op om vaart te maken met deze dienst.

Veiligheid

Volgens Marc Krabbenborg van M2C Payments is het technisch zelfs mogelijk om tussen álle soorten rekeningen snel geld over te maken. ‘Andere banken zouden deze oplossing dus breder kunnen inzetten.’ Dat je van een spaarrekening alleen geld kunt overmaken naar een tegenrekening, heeft met veiligheid te maken. Als een kwaadwillend persoon toegang weet te krijgen tot je internetspaarrekening, kan die alleen geld terugstorten op de gekoppelde tegenrekening.

Als je betalingen naar andere rekeningen of andere mensen kan doen, wordt de rekening volgens Europese wetgeving gezien als betaalrekening. Bij de meeste banken kun je slechts één tegenrekening aan een spaarrekening koppelen, maar bij onder meer de Anadolubank, ASN Bank en Robeco zijn dat er meerdere.

Bron: Delta Lloyd/M2C Payments/Consumentenbond