Spaarrekeningen uit onze vergelijker

Twee spaarrekeningen zijn per 6 juni 2016 verdwenen uit onze Spaarrentevergelijker: de ING Profijtrekening en Eneco Bronsparen van Aegon. Je kunt ze niet meer nieuw afsluiten.

Met name ING is voortdurend bezig met zijn aanbod spaarrekeningen. De Profijtrekening werkte met saldoklassen: tot €25.000 ontving je de basisrente (meest recent 0,5%), bij tegoeden tot €75.000 kwam daar een opslag bij van 0,1%, daarboven bedroeg de opslag 0,3%.

Met Eneco Bronsparen (aangeboden door Aegon) was het idee dat je spaargeld bijdraagt aan het ontwikkelen van duurzame energiebronnen. Duurzaam sparen kan ook bij Triodos Bank of de ASN Bank, of met een Groen Spaardeposito van ING.

Kijk in onze online Spaarrentevergelijker welk spaarproduct het beste bij jou past.

Bron: Consumentenbond/MoneyView