The Economy Bank staakt spaaractiviteiten voor particulieren

Nieuws|Particuliere spaarders kunnen niet meer terecht bij The Economy Bank (TEB). De van oorsprong Turkse bank is dan ook per direct uit onze online vergelijkers geschrapt.

Alle rekeninghouders zijn volgens Yvonne Schram van TEB inmiddels per brief geïnformeerd. Alle spaarrekeningen en lopende deposito’s zijn op 30 november 2015 gesloten (met een compensatie voor depositohouders), behalve degene die nog vervallen in december 2015.

Achtergrond is dat de grootste aandeelhouder BNP Paribas heeft besloten om TEB N.V. in Amstelveen te sluiten. Overigens meldden wij half juli al dat The Economy Bank voorlopig geen spaardeposito’s meer aanbood. Als reden gaf de bank toen 'de erg lage rentetarieven'. Het 'TEB Ster deposito' was sinds half juli al niet meer terug te vinden in onze Spaarrentevergelijker.

Bron: The Economy Bank/Consumentenbond