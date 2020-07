Praat mee: Banken worden rijk door de passieve houding van de consument

De drie grootbanken hebben namelijk driekwart van de spaarmarkt in handen en geven 0,5 procentpunt minder rente dan de kleinere banken. Uit onderzoek dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in juni hierover publiceerde bleek ook dat slechts 13% van de rekeninghouders overweegt om over te stappen. Worden banken rijk door de passiviteit van de consument? Praat mee over dit onderwerp in onze community en laat een reactie achter.