Beleggingskosten: gratis bestaat niet

Handelen in beleggingsfondsen en aandelen wordt steeds goedkoper. Er zijn aanbieders waarbij je (bijna) gratis kunt handelen, maar schijn bedriegt. De Consumentenbond ging op zoek naar de verborgen kosten.

Goedkope aanbieders

De Consumentenbond vroeg 22 beleggingsaanbieders naar de kosten die ze aan de belegger berekenen (transactiekosten en servicefee). De volgende aanbieders zijn voordelig met transactiekosten en servicekosten:

Wie actief of passief belegt in beleggingsfondsen betaalt hiervoor niets bij Brand New Day, Degiro en Fitvermogen.

betaalt hiervoor niets bij Brand New Day, Degiro en Fitvermogen. Een aandelenbelegger die weinig handelt betaalt weinig of niets voor zijn transacties bij Degiro, iDealing, Lynx en Tradersonly.

Wie veel handelt (ook op een buitenlandse beurs) betaalt hiervoor jaarlijks maximaal 0,5% over het belegde bedrag bij Degiro, IG, Lynx, Saxobank en Tradersonly. Andere aanbieders rekenen hogere kosten.

Verborgen bijkomende kosten

Prijsvechters rekenen weinig transactiekosten, maar ze gebruiken wel andere manieren om geld te verdienen. Deze ‘verborgen kosten’ komen ook voor rekening van de belegger.

Degiro bijvoorbeeld verdient geld door jouw aandelen uit te lenen. Dit uitlenen is niet risicoloos. Wil je weten hoe dit werkt en wat dit voor jou betekent? Lees het artikel over Degiro in de Geldgids (pdf, alleen voor leden).

De meeste aanbieders van beleggingsfondsen bieden eigen fondsen aan (geldt niet voor Degiro; die heeft geen huisfondsen). Extra kosten verwerken ze in de koers van hun beleggingsfonds: de koers wordt daardoor lager.

Beleggers in aandelen krijgen van een goedkope aanbieder vaak een beperkt dienstenpakket. Voor extra diensen betalen ze extra. Zo is het bekijken van actuele (realtime) beurskoersen bij de meeste aanbieders gratis. Maar iDealing, Lynx/Tradersonly en Saxobank rekenen daar jaarlijks een extra bedrag voor, Saxobank zelfs €84 (!).

Sommige goedkope aanbieders rekenen extra kosten om het dividend op je rekening te zetten.

Voor het handelen in aandelen buiten de eurozone (bijvoorbeeld op de Amerikaanse beurs) betaal je valutakosten. Verder rekent Degiro jaarlijks €2.50 per buitenlandse beurs.

Soms gebeurt de uitvoering van je order niet op een officiële beurs, zoals bijvoorbeeld de Euronext, maar bijvoorbeeld intern. Degiro en iDealing bezuinigen hiermee op de beurskosten. Verkoop je bijvoorbeeld aandelen via Degiro dan kan Degiro die order intern uitvoeren (via onderlinge transacties tussen eigen klanten). Het is niet duidelijk of je dan dezelfde koers krijgt als op een officiële beurs.

Opvallend nieuws van Degiro

Toevallig: Degiro maakte op 12 oktober 2017 bekend dat zij in de loop van 2018 haar klanten voor de helft laat delen in de winst over het uitlenen.

Let niet alleen op transactiekosten

Ga je beleggen, let dan niet alleen op de transactiekosten maar ook op de verborgen kosten. Kijk verder naar zaken als:

Beschouwt de aanbieder uitspraken van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) als bindend?

Betaal je een zogenoemde ‘inactivity fee’ als je geen transacties doet en/of niet voldoende saldo aanhoudt op de rekening?

Betaal je overstapkosten als je de bemiddelaar verlaat? Bijvoorbeeld voor het overhevelen van de aandelen?

