Eerste indruk|Brand New Day introduceert een beleggingsrekening die ouders op naam van hun kinderen kunnen afsluiten: de Brand New Day kinderrekening. Door de naam denk je niet meteen aan beleggen; dat is misleidend. Verder heeft de rekening zo zijn voor- en nadelen.

Brand New Day kinderrekening: review

Veel ouders zetten geld opzij voor hun kind, maar sparen brengt momenteel niets meer op. Logisch dat je op zoek gaat naar alternatieven. Brand New Day biedt zo’n alternatief met de kinderrekening. Dit is een beleggingsrekening op naam van het kind. Alleen de ouders kunnen deze rekening openen en - tot het kind achttien jaar wordt - aan het geld komen. Anderen, zoals grootouders, kunnen wel geld op de rekening storten. Voor een storting boven de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van €5229 (giften van ouders) of €2092 (giften van anderen) betaal je schenkbelasting. Het voordeel is dat het kind later het geld belastingvrij kan ontvangen.

Goedkoop, maar niet de goedkoopste

Brand New Day spreekt zelf van hele lage kosten. Standaard betaal je 0,5% aankoopkosten (per geldstorting) en 0,59% jaarlijkse beheerskosten. Bij een gelijke maandelijkse inleg gedurende 15 jaar bedragen de gemiddelde kosten over de hele looptijd 0,65%. Het kan echter goedkoper. Bij Degiro kun je een Minderjarige account openen met vergelijkbare fondsen waarbij de totale kosten in het fonds (TER) niet hoger zijn dan 0,2% voor obligaties en 0,3% voor aandelen. Bovendien rekent Degiro geen aankoopkosten. Een rekening alléén op naam van het kind openen kan niet bij Degiro, een en/of rekening ouder/kind kan wel. Degiro richt zich meer dan Brand New Day op de zelfstandige belegger. Je krijgt bijvoorbeeld geen hulp bij het vastsellen van het risicoprofiel en de keuze van de fondsen. Ook is het bij Degiro nog niet mogelijk om automatisch te beleggen.

Omdat Brand New Day niet met vaste servicefees (administratiekosten) werkt, scoren ze in vergelijking met veel andere aanbieders vooral goed als je regelmatig een klein bedrag van minimaal €25 inlegt.

Risico’s kinderrekening

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Op de website van Brand New Day lijkt het dat je wel gek bent als je niet gaat beleggen in plaats van sparen. Over de periode 2010-2014 liep het gemiddelde rendement uiteen van 4,68% bij heel veilig beleggen tot 8,93% bij de meest riskante vorm. Dus zelfs in het veiligste geval krijg je veel meer rente dan op een spaarrekening of deposito. Bij sparen kun je de inleg echter nooit verspelen. Bij beleggen wel.

Scenario’s: winst of verlies

De website van Brand New Day gaat ons inziens iets te weinig in op de risico’s. De offerte is echter prima; Brand New Day staat daarin uitvoerig stil bij de risico’s die beleggen met zich meebrengt. Bij een slechte beurs is het eindkapitaal een stuk lager dan de inleg. Gaan we uit van de ontwikkelingen op de beurs over de afgelopen 20 jaar, dan is het te verwachten eindkapitaal een stuk hoger dan je met sparen bij elkaar kunt krijgen.

Bij een maandelijkse inleg van €50 (in totaal €10.800) en een neutraal risicoprofiel en een looptijd van 18 jaar is de opbrengst €18.844. Dat is een netto rendement van 5,84%. Het is echter niet reëel om te verwachten dat deze gouden tijden terugkomen. Gaan we uit van een bruto rendement van 4% (netto zo’n 3,35%) dan is het eindkapitaal nog maar €14.773. In het meest negatieve scenario is er verlies. Je houdt na 18 jaar dan nog maar €9.141 over; een verlies van €1.659.

Voordelen boven zelf beleggen of sparen

Beleggen of sparen voor je kind hoeft niet per definitie via een rekening die op naam van het kind staat. Je mag immers ook later nog flinke jaarlijkse belastingvrije schenkingen doen. Bovendien kan een ouder eenmalig een bedrag van €25.096 belastingvrij schenken aan een kind. Er zijn een paar redenen om toch de rekening op de naam van het kind te zetten.

Allereerst kun je zo een hoger bedrag belastingvrij overhevelen. Naast het bedrag dat op de rekening van het kind staat kun je namelijk nog eens jaarlijks schenken en/of een hoge eenmalige schenking doen. Bovendien is het voor de grootouders gemakkelijker om gericht een schenking aan het kind te doen, door rechtstreeks geld op de rekening te storten. Tot slot is er nog een psychologische reden. Het geld dat op de rekening van het kind staat, zul je minder snel voor andere doeleinden gebruiken dan geld dat niet apart staat.

Lifecycle beleggen

Brand New Day biedt de mogelijkheid om te kiezen voor zogenoemd lifecycle beleggen. Hierbij beleg je vanaf 10 jaar voor de einddatum automatisch steeds veiliger, door aandelen in te wisselen voor obligaties. Aan lifecycle beleggen zijn geen kosten verbonden. De keuze voor lifecycle beleggen moet ervoor zorgen dat je niet vlak voor de einddatum je geld in rook ziet opgaan omdat de beurs crasht. Het nadeel is dat de te verwachten opbrengst lager zal zijn dan wanneer je gewoon in aandelen blijft beleggen.

Voor- en nadelen

Voordelen

De te verwachten opbrengst is een stuk hoger dan bij een jeugdspaarrekening of een deposito.

Je kunt op deze manier belastingvrij geld overhevelen naar je kind.

De kosten in de beleggingsrekening zijn relatief laag.

Er zijn geen kosten bij opname van geld of bij een overheveling van het geld naar een ander beleggingsfonds.

Nadelen

Je belegt, dus je loopt altijd het risico een deel van de inleg kwijt te raken.

Er zijn vergelijkbare beleggingsrekeningen met lagere kosten.

Wat is de Brand New Day kinderrekening

Brand New Day introduceerde recent een nieuwe beleggingsrekening: de Brand New Day kinderrekening. De kinderrekening is een beleggingsrekening op naam van het kind. Je spaart dus niet, maar belegt met alle risico’s van dien.

Beleggingsrekening voor kinderen

Door de naam van de rekening denk je niet direct aan beleggen, dat is misleidend. De BND kinderbeleggingsrekening zou een betere naam zijn. Ze onderscheidt zich van de al bestaande beleggingsrekening van Brand New Day, doordat de rekening - en daarmee het geld - op naam van het kind staat.

Vind je de huidige spaarrente te laag en heb je er geen probleem mee dat het rendement van je beleggingen flink kan tegenvallen, dan valt deze rekening te overwegen. Omdat Brand New Day niet werkt met vaste kosten, is de rekening vooral aantrekkelijk als je elke maand een bedrag wilt inleggen. Er zijn echter aanbieders die lagere kosten rekenen.

Rekening openen en storten

Alleen een ouder of wettelijk voogd mag de rekening openen. Dit is mogelijk tot en met de 16e verjaardag van het kind. Vóór zijn 18e verjaardag kan het kind niet bij het geld en behoort het geld tot het vermogen van de ouders. Zij betalen in principe jaarlijks 1,2% vermogensrendementsheffing over het tegoed. Dit verschilt overigens niet van het tegoed op een jeugdspaarrekening.

Na de 18e verjaardag van het kind wordt de rekening kosteloos omgezet naar een beleggingsrekening op zijn of haar eigen naam. De voorwaarden en mogelijkheden van beide rekeningen zijn hetzelfde. Anderen, bijvoorbeeld de grootouders, kunnen rechtstreeks geld op de rekening storten.

Inleg en kosten

De minimum inleg op de rekening bedraagt €25. Als er niet wordt ingelegd zijn er ook geen kosten. De aankoopkosten bedragen 0,5% en de beheerkosten van de meeste fondsen 0,59%. Er zijn geen verkoop- of switchkosten.

Brand New Day belegt alleen in indexfondsen. Je hebt bij opening de keus uit een:

obligatiefonds: BND Euro Obligatie Indexfonds, kosten fonds 0,59% (TER)

aandelenfonds: BND Wereld Indexfonds, kosten fonds 0,59% (TER)

Inclusief de aankoopkosten van 0,5% heb je bij een maandelijkse inleg en looptijd van 15 jaar gemiddeld 0,65% kosten per jaar. Als je eenmaal klant bent, kun je desgewenst overstappen naar andere fondsen. Die rekenen doorgaans wel hogere kosten.

Een aanrader of niet? Lees onze review van de Brand New Day kinderrekening