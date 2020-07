Met z’n allen laten Nederlandse spaarders naar schatting zo’n €1 miljard per jaar aan spaarrente liggen, door geld bij een ‘verkeerde’ bank of op een ‘verkeerde’ rekening te laten staan. Door een beetje actief met je spaargeld bezig te zijn, verdien je zó enkele tientjes per jaar. Om dit te illustreren, gaan wij met een fictief spaartegoed van €20.000 de boer op. Zodra elders meer rente te behalen valt, verplaatsen we ons saldo. Ook tijdelijke actierentes nemen we mee. Gaandeweg houden we bij hoeveel we extra verdienen ten opzichte van ons vertrekpunt, het populaire maar bijzonder matig renderende Rabo InternetSparen.

26 augustus

Looptijd 365 dagen Rente €332,71 Verdiend (eindstand) €138,68

Precies een jaar geleden begon de Consumentenbond de jacht op de hoogste spaarrente. Daartoe openden we op 26 augustus 2014 een (gratis) rekening bij Knab en verplaatsten we ons virtuele spaartegoed van €20.000 van marktleider Rabobank naar Knab Flexibel Sparen.

Zodra elders meer rente te behalen viel - soms in de vorm van een tijdelijk actietarief - verplaatsten we het geld daar naartoe. Op dit moment staat de volledige €20.000 bij MoneYou. Over de helft ontvangen we sinds afgelopen 16 juni 1,7% rente, inclusief de actiebonus van 0,4%. Die actie loopt tot en met 1 september 2015 en deze week kondigde MoneYou al aan dat de basisrente op 2 september 2015 omlaag gaat van 1,3% naar 1,2%. Alleen bij Argenta krijg je dan nog 1,3% rente zonder verdere voorwaarden.

Het Renteblog maakt dat allemaal niet meer mee, want dat stopt met deze laatste update. Een jaar lang regelmatig schuiven tussen diverse rekeningen leverde ons €333 aan rente op. Als we onze €20.000 spaargeld het hele jaar bij het populaire, maar bijzonder matig renderende Rabo InternetSparen hadden laten staan, dan hadden we zo’n €194 aan rente behaald. Regelmatig schuiven heeft ons €138,68 extra opgeleverd. Hiervoor hebben we 14 keer (een deel van) ons virtuele tegoed verplaatst van de ene naar de andere bank.

Voor wie dat wat veel van het goede vindt:

Stel dat we de €20.000 op dag 1 hadden verplaatst van Rabo InternetSparen naar Knab Flexibel Sparen en het daar de rest van het jaar hadden laten staan, dan hadden we bijna €303 aan rente bijeen gespaard. Nog altijd een winst van €109 en dat met 1 simpele actie.

De Consumentenbond blijft de ontwikkelingen op de spaarmarkt vanzelfsprekend op de voet volgen. En in onze online Spaarrentevergelijker vind je elke dag de meest actuele rentes op gewone spaarrekeningen, kinderspaarrekeningen en spaardeposito’s.

31 juli

Looptijd 341 dagen Rente €312,98 Verdiend €129,47

De LeasePlan Bank, tot dusver een redelijk betrouwbare bondgenoot van het Renteblog, laat het nu afweten. ‘De variabele spaarrente voor augustus 2015 wordt verlaagd van 1,30% naar 1,20% nominaal op jaarbasis’, zo mailt vandaag de bank, die met moederbedrijf LeasePlan in handen komt van een groep van investeerders, waaronder het pensioenfonds PGGM.

Effectief op jaarbasis komt de nieuwe rente bij LeasePlan bank weliswaar neer op 1,21%, maar daar nemen wij met onze virtuele €10.000 geen genoegen mee. Argenta, MoneYou en Nationale-Nederlanden Bank geven vooralsnog 1,3%. De keuze valt op MoneYou, zodat ons hele tegoed van €20.000 nu weer (eventjes?) bij één en dezelfde bank staat. (Een goede keuze, blijkt een dag later, als de rente bij N-N Bank omlaag gaat naar 1,2%.)

23 juli

Looptijd 333 dagen Rente €306,38 Verdiend €126,38

Het uitstapje naar Zwitserleven blijkt van korte duur. Morgen (vrijdag 24 juli) gaat de rente bij het InternetSparen omlaag van 1,35% naar 1,25% en daarmee biedt Zwitserleven niet langer de hoogste rente zonder voorwaarden. Dat doet de Chinese ICBC Bank ook niet, die al op 3 juli de rente fors verlaagde (van 1,38% naar 1,22% effectief op jaarbasis) maar dit vooralsnog alleen op de eigen website communiceerde. In onze Spaarrentevergelijker zijn de percentages uiteraard aangepast.

Wie absoluut - koste wat kost - de hoogste spaarrente wil, moet voor 15 augustus met betaalrekening en al verhuizen naar Knab via de Overstapstapservice. Dan krijg je een klein jaar (tot 1 juli 2016) een actierente. De rente die je dan op dit moment ontvangt bij Knab is 1,25% (actuele rente) + 0,25% (actierente) = 1,50%, momenteel veruit de hoogste rente op een rekening zonder beperkende voorwaarden. Voor het Renteblog beperken we ons echter tot switchen van de ene naar de andere spaarrekening.

En zo komen we weer uit bij de LeasePlan Bank. Die biedt, in elk geval tot en met het einde van deze maand, 1,31% effectief op jaarbasis. Daar schuiven we de €10.000 die bij Zwitserleven stond dus naar toe. Die andere €10.000 staat sinds 16 juni lekker 1,7% te trekken bij MoneYou.

9 juli

Looptijd 320 dagen Rente €294,68 Verdiend €121,15

Het was al even stil aan het spaarfront, maar vandaag schrikken we op als de Rabobank plompverloren een renteverlaging op onze (digitale) deurmat laat ploffen. Op 16 juli gaat de rente van onze 'benchmark', de Rabo InternetSparen rekening van 0,9% naar 0,8%. Dat is 'goed' nieuws, want daarmee verhogen we ons eigen rendement nog verder, zonder er iets voor te hoeven doen.

Met dank aan deze wake-up call van de Rabobank, kijken we meteen even of er verder nog iets moet gebeuren. Met de helft van ons fictieve spaarbedrag (€10.000) zitten we tot 1 september vast aan MoneYou, zodat we de bonusrente van 0,40% kunnen meepakken. Die andere €10.000 staat ook bij MoneYou tegen 1,30%, maar Zwitserleven biedt momenteel 0,05% rente meer ... op jaarbasis praten we over slechts €5. We wikken en wegen, maar gaan uiteindelijk tóch overstag. Met de zomervakantie voor de deur kunnen we wel een beetje Zwitserleven-gevoel gebruiken. We verplaatsen dus €10.000 naar Zwitserleven.

19 juni

Looptijd 300 dagen Rente €278,24 Verdiend €114,57

We waren er al bang voor. Begin mei verleidde MoneYou zijn spaarders met een ‘extraatje’: 0,3% extra rente over het bedrag dat vóór 16 juni gestort zou worden. Met €10.000 van ons virtuele spaartegoed gingen wij op deze actie in, maar tekenden er meteen bij aan dat de basisrente tijdens de looptijd best eens verlaagd zou kunnen worden. Datzelfde foefje had MoneYou een jaar geleden ook al eens toegepast. En inderdaad: vandaag gaat de variabele spaarrente bij de online-dochter van ABN Amro ‘door recente marktontwikkelingen’ omlaag van 1,4% naar 1,3%.

Het goede nieuws is echter dat MoneYou zich de kritiek van een jaar eerder heeft aangetrokken, blijkens het begeleidende mailtje: ‘Wij zijn ons ervan bewust dat deze renteverlaging, tijdens de actie “RenteExtraatje”, ongelukkig uitkomt. Om je tegemoet te komen, heeft MoneYou besloten om de actierente te verhogen van 0,30% naar 0,40%. Je ontvangt over de saldotoename dus een RenteExtraatje van 0,40%, In ons geval bedraagt die saldotoename €10.000.

Een goed gebaar. En aangezien er elders nauwelijks meer rente valt te halen dan 1,3%, laten we die ándere €10.000 van ons virtuele spaarsaldo ook gewoon staan bij MoneYou.

12 juni

Looptijd 290 dagen Rente €272,62 Verdiend €112,41

We waren er al laat bij, met de switch van de LeasePlan Bank naar Argenta 2 dagen geleden, en moeten helaas nu alweer doorschakelen. Het van oorsprong Belgische Argenta verlaagt de rente per vandaag van 1,4 naar 1,3% - en dat is nog een fractie minder dan de LeasePlan Bank vergoedt (1,31% effectief op jaarbasis).

Er is echter nog één bank die 1,4% biedt, zonder verdere beperkende voorwaarden, en dat is MoneYou. Voor zo lang het duurt natuurlijk, maar vooralsnog schuiven we €10.000 van Argenta naar MoneYou, waar nu ons volledige virtuele spaartegoed staat. De bonusrente van 0,3% (van 16 juni tot 1 september) geldt echter alleen voor de €10.000 die al sinds 11 mei bij de online-dochter van ABN Amro staat.

10 juni

Looptijd 288 dagen Rente €271,09 Verdiend €111,86

Zoals op elke laatste dag van de maand stuurde de LeasePlan Bank op 31 mei een mailtje met daarin de spaarrente voor de nieuwe maand. Per 1 juni ging die van 1,4 naar 1,3%, wat door de maandelijkse rente-uitkering bij LPB neerkomt op 1,31% effectief op jaarbasis.

De LeasePlan Bank biedt dus al tien dagen niet meer de hoogste rente op een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden. Dat zijn nu MoneYou en Argenta, die allebei 1,4% vergoeden. Bij MoneYou staat sinds 11 mei €10.000 van ons virtuele spaartegoed, waarover we vanwege een actie van 16 juni tot 1 september 0,3% bonusrente gaan ontvangen.

Argenta is qua (hoge) spaarrente echter een stuk stabieler dan MoneYou. Dat blijkt uit de speciale Geldgidsscore in onze ‘papieren’ renteranglijst: 32 om 5. Daarom verplaatsen we die andere €10.000 nu alsnog van de LeasePlan Bank naar Argenta, waar we eind januari reeds een Internetspaarrekening openden. Dat we er met het Renteblog nogal laat bij zijn deze keer kost ons circa 25 cent. Maar ook hier geldt: beter laat dan nooit.

19 mei

Looptijd 267 dagen Rente €254,42 Verdiend €106,05

‘Knab hanteert een zo stabiel mogelijk rentebeleid’, zo begint de mail die spaarders bij de online-bank van Aegon eind vorige week ontvingen. ‘Toch zorgen de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt ervoor dat ook wij de rentes moeten aanpassen.’ En hoe: de vergoeding van Flexibel Sparen gaat van 1,45 naar 1,25%, die van Kwartaal Sparen (inclusief de bonusrente) van 1,6 naar 1,4%.

Het is de vierde – en hardste! – rentedaling van Knab sinds de start van dit Renteblog, op 26 augustus vorig jaar, toen sparen bij Knab nog 1,75 respectievelijk 1,8% opleverde. Dus hoezo, ‘zo stabiel mogelijk rentebeleid’? Het mailtje eindigt met de dooddoener ‘desondanks sparen particuliere én zakelijke klanten bij Knab alsnog tegen een goede rente in de huidige markt’. Met andere woorden: wij verlagen de rente even in één klap met 0,2 procentpunt, maar weggaan heeft eigenlijk niet zo veel zin, wat elders krijgt u toch niet veel meer.

Op zich klopt dat, helaas. Maar wat de bank ‘vergeet’ te melden: voor Kwartaal Sparen heb je minimaal een Knab Plus-pakket nodig, dat €5 per maand kost. En de 0,5% bonusrente krijg je alleen als het tegoed een volledig kwartaal – bijvoorbeeld van 1 april tot en met 30 juni – op de rekening staat. Dan is het toch gek dat zowel Maandsparen van Zwitserleven (enige voorwaarde: maandelijkse storting van minimaal €100) als Internetsparen van de LeasePlan Bank (géén voorwaarden) nu meer oplevert: 1,45 respectievelijk 1,41%, effectief op jaarbasis.

Het in dit blog eerder volop geprezen Knab prijst zichzelf zo volledig uit de markt. Wij gaan dus wél weg bij Knab en verplaatsen de €10.000 waarmee wij nog Flexibel spaarden weer naar de LeasePlan Bank.

11 mei

Looptijd 259 dagen Rente €248,17 Verdiend €103,75

Voor wie zich afvroeg of de bodem qua spaarrentes zo langzaamaan niet bereikt is, kwam bestuursvoorzitter Ralph Hamers van ING vorige week met een ontnuchterend antwoord: ‘Niets houdt ons tegen om de spaarrente in Nederland verder te verlagen.’ Van de grootbanken, die inmiddels allemaal minder dan 1% vergoeden op spaargeld, moeten we het dus niet hebben, maar dat was eigenlijk al wel bekend natuurlijk.

Van wie dan wel? Van MoneYou, bijvoorbeeld. Weliswaar 100% dochter van ABN Amro, maar met de spaarrente steevast terug te vinden in de subtop. Zo ook nu, met 1,4%. Maar wie tot en met 15 juni minimaal €1000 bijstort op zijn MoneYou-rekening en dat bedrag er tot en met 30 september 2015 (16:59 uur) op laat staan, krijgt daarover 0,3% bonusrente cadeau.

In totaal dus 1,7% op jaarbasis. Dat krijg je momenteel op geen enkele spaarrekening. Maar aangezien je het totale bedrag er dus wel tot en met eind september op dient te laten staan, moeten we de rente eigenlijk vergelijken met die op een deposito van pakweg vierenhalve maand. Die zijn er niet, maar de maximale rente op een deposito voor 6 maanden bedraagt momenteel nergens meer dan 1,5%.

Dat betekent dat je bij MoneYou spekkoper bent deze zomer, zelfs als de bank opnieuw zou besluiten om tijdens de actieperiode de basisrente met 0,1% te verlagen. Zoals het tijdens de ‘vakantiegeldcampagne’ (zie de blog van 3 september 2014) deed.

Omdat we over een deel van ons geld altijd willen kunnen beschikken, laten we €10.000 staan bij Knab Flexibel Sparen en verplaatsen we de andere €10.000 naar MoneYou. Spijkers met koppen – daar hebben we ING-topman Hamers helemaal niet voor nodig.

30 april

Looptijd 248 dagen Rente €239,43 Verdiend €100,43

Om met 't goede nieuws te beginnen: het bedrag dat het Renteblog extra heeft verdiend ten opzichte van het scenario ‘niks doen’ (oftewel blijven Rabo InternetSparen), is door de grens van €100 heen. We hadden daar iets meer dan 8 maanden voor nodig.

Helaas staat hier een bak vol slécht nieuws tegenover. Zo kondigden de 2 koplopers van het renteklassement aan de spaarrente vanaf morgen te verlagen: ICBC Bank van 1,53 naar 1,38% en de LeasePlan Bank van 1,51% naar 1,41% (beide effectief op jaarbasis). Een treffend einde van (alweer) een beroerde maand voor spaarders.

Het begon al op 1 april, toen de LeasePlan Bank de rente terugschroefde van 1,61 naar 1,51%. Knab volgde met een verlaging van 1,55 naar 1,45%. De ‘subtoppers’ MoneYou, Nationale-Nederlanden Bank en Argenta gingen eensgezind van 1,5 naar 1,4%, waarna Centraal Beheer Achmea en NIBC Direct er vorige week nog een schepje bovenop deden: bij beide banken kelderde de rente van 1,4 naar 1,25%.

De grens van 1% komt daar dus angstvallig in zicht. Deze barrière is inmiddels door alle 3 de grootbanken geslecht. De Rabobank verlaagde de rente van het InternetSparen op 19 maart al naar 0,9%, dit slechte voorbeeld werd op 29 april gevolgd door ING (Toprekening) en vandaag door ABN Amro (Direct Sparen).

Maar ondanks alles blíjft het zinvol te zoeken naar het beste rendement. Het verschil tussen de hoogste rente en bijvoorbeeld de Rabobank of ABN Amro bedraagt immers nog altijd meer dan een half procentpunt. Die hoogste rente (zonder voorwaarden) krijg je vanaf morgen weer bij Knab Flexibel Sparen (1,45%). En hoewel ‘de verwachting in de markt is dat de dalende trend voorlopig wel doorzet’, zijn er bij Aegon-dochter Knab ‘op dit moment geen plannen om de rente te verlagen’. Al met al reden genoeg om ons virtuele spaartegoed weer te verplaatsen van de LeasePlan Bank naar Knab.

8 april

Looptijd 226 dagen Rente €221,51 Verdiend €93,35

Ook voor het Renteblog geldt: you win some, you lose some. De vorige aflevering – waarin we ons virtuele spaartegoed na de renteverlaging van de LeasePlan Bank verplaatsen naar Knab Flexibel Sparen – stond nauwelijks online, of Knab kondigde de volgende renteverlaging aan. Per 7 april levert Flexibel Sparen nog maar 1,45% op en het (niet gratis) Kwartaal Sparen nog 1,6%.

We hadden ons de moeite deze keer dus wel kunnen besparen, aangezien Internetsparen van de LeasePlan Bank sinds 1 april 1,51% oplevert. En dit tarief geldt in elk geval tot het einde van de maand april. Reden genoeg om onze €20.000 na een week weer terug te schuiven naar de LeasePlan Bank. De opbrengst van het uitstapje naar Knab: een klein beetje gedoe, flink wat frustratie en 15 cent extra rente…

31 maart

Looptijd 218 dagen Rente €214,74 Verdiend €90,52

De LeasePlan Bank verlaagt alle spaar- en depositorentes in april. Bij het Internetsparen gaat de rente van 1,6 naar 1,5%. Doordat deze bank de rente maandelijks uitkeert, ligt het effectieve percentage op jaarbasis altijd íets hoger (1,51% in dit geval). Maar desondanks biedt de LeasePlan Bank niet langer de hoogste rente op een vrij opneembare spaarrekening zonder voorwaarden.

Dat is vanaf morgen weer Knab Flexibel Sparen, waar je 1,55% krijgt. Een zeer klein verschil; met €20.000 scheelt het op jaarbasis precies €8. Maar aangezien wij sinds de start van het Renteblog al een (gratis) Knab Basis-pakket hebben, is het een kleine moeite ons virtuele spaartegoed nu weer terug te schuiven naar Knab.

Spaarders met een Knab Plus-pakken (à €5 per maand, eerste 3 maanden gratis) opteren uiteraard voor Kwartaal Sparen. Dat levert 1,7% op over het saldo dat er gedurende een volledig kwartaal op staat. Let op: zorg dat het geld wel op de eerste dag van een nieuw kwartaal op de rekening stáát - in dit geval dus morgen!

18 maart

Looptijd 205 dagen Rente €203,27 Verdiend €85,46

Sinds december 2014, toen achtereenvolgens Rabobank, ING en ABN Amro de rente op hun meest gangbare spaarrekeningen verlaagden tot 1%, was het de vraag welke bank het zou aandurven als eerste ónder die psychologische barrière te duiken. De Rabobank zet nu (opnieuw) de negatieve toon. Vanaf donderdag 19 maart levert Rabo InternetSparen nog maar 0,9% op. De verwachting is dat concurrenten ABN Amro en ING niet lang zullen wachten de rente nu ook te verlagen tot onder de 1%.

Ook op andere spaarrekeningen, zoals Rabo PeriodeSparen en de RegenboogRekening voor kinderen, verlaagt de coöperatieve bank de rente met 0,1 procentpunt. En het einde lijkt nog niet in zicht. De Rabobank is namelijk bezig de ict-systemen geschikt te maken voor een négatieve spaarrente. 'Uiteraard is er sprake van een uitzonderlijke (en onvoorspelbare) situatie waar je als bank in ieder geval op voorbereid moet zijn', aldus een Rabo-woordvoerder tegen RTL Z. De bank acht de kans dat er daadwerkelijk negatieve spaarrente komt voor consumenten overigens 'verwaarloosbaar'.

Dit alles betekent ook dat actief met je spaargeld bezig zijn nog meer loont. Het verschil tussen Rabo InternetSparen en koploper LeasePlan Bank loopt op tot 0,71 procentpunt. Met ons (virtuele) spaartegoed van €20.000 scheelt dat €142 aan rente per jaar. Dit geldt in elk geval tot eind maart, als de LeasePlan Bank het percentage voor de maand april bekendmaakt.

10 maart

Looptijd 196 dagen Rente €194,74 Verdiend €81,86

Op 8 september 2014 verplaatsten we de helft van ons virtuele spaartegoed van €20.000 van een vrij-opneembare rekening (Knab Flexibel Sparen) naar een 6-maandsdeposito bij de LeasePlan Bank (LPB). Zo profiteerden we van de rente-actie, waarbij LPB tijdelijk 2% gaf op termijndeposito’s voor 6, 9 en 12 maanden. In de hoop dat de rentedalingen in de loop van dit jaar wellicht ten einde zouden komen, kozen we in september voor een looptijd van ‘slechts’ 6 maanden.



Hadden we dat maar niet gedaan! De rente is sindsdien over een breed front alleen maar verder gedaald en 2% krijg je nu alleen nog als je je geld voor minimaal 2 jaar vastzet (ook weer bij de LeasePlan Bank). Dat vinden we voor dit Renteblog te gortig, waardoor er weinig anders opzit dan de onlangs vrijgevallen €10.000 bij LPB te laten staan op het vrij-opneembare Internetsparen (met 1,61% effectief op jaarbasis nog steeds de hoogste rente op een rekening zonder voorwaarden). Daar is nu de volledige €20.000 dus weer bijeengekomen.

2 maart

Looptijd 188 dagen Rente €186,83 Verdiend €78,33

Tussen alle renteverlagingen (ASN Bank, ICBC Bank en op 4 maart SNS Bank) kwam er afgelopen weekend ook een sprankje goed nieuws via de e-mail: ‘De variabele spaarrente voor maart 2015 is 1,60% nominaal op jaarbasis. De spaarrente blijft daarmee gelijk aan de rente van februari 2015’, aldus de maandelijkse update van de LeasePlan Bank. Daar staat sinds 11 februari €10.000 op een Online Spaarrekening, die door de verlaging bij de Chinese ICBC Bank (van 1,63 naar 1,53% effectief op jaarbasis) nu dus minimaal tot eind maart de hoogste rente biedt op een vrij opneembare rekening.

De andere helft van ons virtuele spaartegoed (€20.000) staat inmiddels bijna een halfjaar op een 6-maandsdeposito, eveneens bij de LeasePlan Bank. Op 10 maart valt dit bedrag vrij en moeten we beslissen wat we met die €10.000 gaan doen.

26 februari

Looptijd 184 dagen Rente €182,87 Verdiend €76,57

Na een halfjaar Renteblog lijkt er aan top van de renteranglijst sprake van een voorzichtige nieuwe status-quo. De vorige duurde van eind oktober 2014 tot eind januari dit jaar en werd verbroken toen Knab de rente van het Flexibel Sparen verlaagde van 1,65 tot 1,55%. Argenta, tot dan toe mede-koploper met Knab, deed twee weken later precies hetzelfde. Sindsdien biedt de Chinese ICBC Bank de hoogste rente (effectief 1,63% op jaarbasis), op de voet gevolgd door de LeasePlan Bank (1,61% effectief).

Daar wij qua bestendigheid meer vertrouwen hadden in de LeasePlan Bank, verplaatsen we de €10.000 waarover we te allen tijde willen kunnen beschikken naar die bank. Daar stond al die andere €10.000, op een 6-maandsdeposito dat op 10 maart afloopt. Eind februari maakt de LeasePlan Bank de rentetarieven voor de hele maand maart bekend; benieuwd of de huidige status-quo dan nog van kracht is!

11 februari

Looptijd 169 dagen Rente €168,52 Verdiend €70,44

Zoals verwacht volgt Argenta Spaarbank het voorbeeld van Knab, door de rente eveneens te verlagen van 1,65 naar 1,55%. Al geruime tijd zien we dat geen enkele bank ervoor voelt om langdurig bovenaan de renteranglijstjes te staan; dat zou namelijk kunnen leiden tot een behoorlijke toestroom van spaargeld en daar zijn de banken helemaal niet op uit. En hebben ze tóch even wat nieuw geld nodig, dan verhogen ze liever tijdelijk de rente op hun spaardeposito’s – zoals momenteel de LeasePlan Bank.

Over de LeasePlan Bank gesproken: sinds 8 september staat de helft van ons virtuele spaartegoed van €20.000 daar voor 6 maanden vast, tegen 2% rente per jaar. Met hun ‘gewone’ Online Spaarrekening (vrij opneembaar, geen beperkende voorwaarden) is deze – na de renteverlagingen door Knab en Argenta – inmiddels bijna nummer 1 (effectief 1,61% op jaarbasis). Alleen de ICBC Bank (afkomstig uit China, maar vallend onder het Luxemburgse depositogarantiestelsel) biedt met 1,63% nét iets meer.

Er is echter een aantal redenen om onze €10.000 van Argenta niet naar de ICBC Bank, maar naar de LeasePlan Bank te verplaatsen. De eerste is dat de Chinezen half oktober, toen zij ook al koploper ‘dreigden’ te worden, de rente prompt verlaagden. LeasePlan Bank daarentegen stelt de rente aan het begin van elke maand vast en wijzigt deze tussentijds niet meer. Voor februari is de rente vastgesteld op 1,60% nominaal op jaarbasis. Doordat de rente eens per maand wordt uitgekeerd, komt dat effectief iets hoger uit op 1,61%.

De laatste reden is een puur pragmatische: vanwege ons eerder geopende spaardeposito hébben we al een account bij het sinds 5 jaar ook als bank actieve autoleasebedrijf. Daarom schuiven we nu ook die andere €10.000 door naar de LeasePlan Bank.

29 januari

Looptijd 156 dagen Rente €155,93 Verdiend € 64,97

Het Renteblog begint dit jaar met een forse klap van Knab. Heeft de Aegon-dochter nét een behoorlijke reputatie opgebouwd als ‘betrouwbare’ partij met spaarrentes die steevast bovenin de rentelijstjes prijken, kondigt ze een stevige renteverlaging aan. Flexibel Sparen levert vanaf vrijdag 30 januari nog maar 1,55% op, in plaats van 1,65%. Bij de diverse spaardeposito’s is de klap zelfs nog harder.

Knab Kwartaal Sparen gaat van 1,8 naar 1,7%, maar blijft koploper in de Spaarwijzer. Echter, die 1,7% krijg je alleen over het tegoed dat een volledig kwartaal op de rekening heeft gestaan. Bijvoorbeeld van 1 april tot en met 30 juni. Heb je het geld tussentijds nodig, resteert slechts de basisrente van 1,2%.

Aangezien wij de helft van ons (virtuele) spaartegoed op 8 september al hebben ‘vastgezet’, op een 6-maandsdeposito bij de LeasePlan Bank, willen we over die andere €10.000 altijd vrij kunnen beschikken. Dus zonder boetes of ander gedoe. Bovendien kun je alleen Kwartaal Sparen met een Knab Plus-pakket, dat €5 per maand kost. Die kosten verdien je (ten opzichte van het gratis Flexibel Sparen) pas terug met een saldo van minimaal €40.000. Zoveel geld hebben we niet eens!

Wat we wél doen, is het openen van een Internet Spaarrekening bij de van oorsprong Belgische bank Argenta. Dit kan alleen online. Argenta vraagt daarbij om een kopie van je legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) en een overboeking vanaf je tegenrekening. Zodra de Internet Spaarrekening is geopend, sluizen we de €10.000 van Knab, via die tegenrekening, door naar Argenta. We houden rekening met een dagje renteverlies. Het is even wat werk, maar daardoor kunnen we voorlopig wel blijven ‘genieten’ van een spaarrente van 1,65%.

30 december

Looptijd 126 dagen Rente €125,93 Verdiend €51,41

Het einde van het kalenderjaar 2014 is een mooi moment om de balans nog eens op te maken. Met ons virtuele spaartegoed van €20.000 hebben we inmiddels bijna €126 aan rente vergaard. Waren we bij Rabo InternetSparen gebleven, hadden we nu €74,52 bijeen gesprokkeld. Een verschil van ruim €50 dus, door in feite niet meer dan 2 handelingen: het openen van een Flexibel Sparen-rekening bij Knab op dag 1 van de Renteblog en het verplaatsen van €10.000 naar een 6-maandsdeposito bij de LeasePlan Bank na 2 weken.

De 2% (op jaarbasis) die we bij de LeasePlan Bank ontvangen, was een tijdelijk actietarief waarvoor je je spaargeld momenteel zeker 2 jaar moet vastzetten. Bij Centraal Beheer Achmea, de BigBank uit Estland én de LeasePlan Bank krijg je dan ook nog 2%. Weinig, gezien het feit dat je dan dus 2 jaar niet over je geld kunt beschikken? Kan zijn, maar reken er niet op dat de spaarrentes in 2015 omhoog gaan. Eerder verder omlaag. Voor spaargeld dat je de komende tijd écht niet nodig hebt, kan zo’n relatief kortlopend deposito dus best het overwegen waard zijn.

Ons goede voornemen voor 2015? Je op deze plek blijven informeren over hoe je meer uit je spaargeld kunt halen.

4 december

Looptijd 100 dagen Rente €99,93 Verdiend €39,76

Op dag 1 van deze Renteblog verplaatsten we ons virtuele spaartegoed van €20.000 van Rabo InternetSparen (1,1% rente) naar Knab Flexibel Sparen (1,75). Toen - eind augustus - bedroeg het rentevoordeel dus 0,65 procentpunt. Als er helemaal niets zou veranderen, zou dit renteverschil ons na een jaar €130 opleveren. Door twee ontwikkelingen – we zetten de helft van ons saldo voor 6 maanden vast op een deposito bij de LeasePlan Bank (rente: 2%) en Knab verlaagde de rente naar 1,65% – moesten we die prognose gaandeweg bijstellen.

Precies op dag 100 is het renteverschil echter terug op 0,65%. De Rabobank meldde namelijk ‘per 4 december de rentetarieven aan te passen’. Uiteraard in neerwaartse richting maar – anders dan veel andere banken – zónder obligate uitleg dat ‘de marktontwikkelingen ons hier helaas toe dwingen’. Bij het veelgebruikte Rabo InternetSparen gaat de rente in alle saldoklassen ‘gewoon’ van 1,10 naar 1,00%. Alleen over tegoeden boven de €5 miljoen blijft de rente ongewijzigd. Die was en blijft 0,00%.

Zie onze Spaarrentevergelijker voor een actueel overzicht van alle spaarrekeningen en -deposito's.

26 november

Looptijd 92 dagen Rente €91,93 Verdiend €36,48

Exact een kwartaal zijn we onderweg met ons virtueel spaartegoed van €20.000 en de renteteller nadert inmiddels de €100. Een trouwe klant van een van de 3 grote banken, die momenteel allemaal nog maar rond de 1% rente vergoeden, had met dat saldo in dezelfde periode circa €55 bij elkaar gespaard. Toch staat nog altijd meer dan 90% van alle het Nederlandse spaargeld bij ABN Amro, ING of de Rabobank. Vergelijk de rentes van alle banken en bereken welk voordeel jij kunt behalen door spaargeld te verplaatsen.

21 november

Looptijd 87 dagen Rente €86,93 Verdiend €34,49

Het blijft onrustig aan het rentefront. Maar ondanks talloze renteverlagingen – in Duitsland is zelfs een bank waar spaarders sinds kort moeten betalen om hun geld te mogen stallen – is er in eigen land nog altijd een handjevol spaarrekeningen waarop je 1,65% rente ontvangt. Niet fantastisch, maar toch. Op één van die rekeningen, Knab Flexibel Sparen, staat nog altijd de helft van ons virtuele tegoed van €20.000.

Bij een andere speler uit dit quintet, SNS MaxiSparen, gaat de rente aanstaande woensdag omlaag naar 1,6%. ‘We verlagen de rente natuurlijk niet zomaar’, mailt SNS Bank in een toelichting. ‘De hoogte van de spaarrente hangt af van de vraag naar en het aanbod van geld. Als banken meer geld nodig hebben, stijgt de rente. En bij minder vraag naar spaargeld, daalt de rente.’

Klinkt logisch, maar toch is het ergens gek. Om te beginnen maakt SNS Bank de laatste tijd goede sier met de slogan ‘normaal bankieren’ (rente op je betaalrekening, geen boete bij slechts enkele dagen roodstand). Verder hebben Argenta, Nationale-Nederlanden Bank en Knab (die ook 1,65% geven) kennelijk geen last van de door SNS gesignaleerde ‘gedaalde vraag naar spaargeld’. Maar bovenal zitten aan MaxiSparen enkele behoorlijke beperkende voorwaarden, die bijvoorbeeld het hiervoor genoemde trio niet heeft.

MaxiSparen (ook aangeboden door SNS-zusje Zwitserleven) houdt in dat elke maand automatisch een vast bedrag wordt overgeboekt van je tegenrekening. Minimaal €50, maximaal €500. Geld dat je vanaf nu dus beter – al dan niet automatisch – kunt overboeken naar een van de andere bovenstaande rekeningen. Daartoe zal je SNS MaxiSparen echter wel actief moeten opzeggen, met het formulier 'Rekening opheffen' op snsbank.nl, anders lopen die automatische overboekingen gewoon door. Naar een spaarrekening waarop je verder niet kunt bijstorten. Eigenlijk niet normaal, toch?

27 oktober

Looptijd 62 dagen Rente €61,93 Verdiend €24,56

Halverwege de tweede maand van de Renteblog kregen we te maken met een – waarschijnlijk onvermijdelijke – tegenvaller. Voor het eerst sinds eind maart verlaagde Knab de rentevergoeding van Flexibel Sparen, van 1,75 naar 1,65%. De €10.000 die nog bij Knab staat, gaat ons dus minder opleveren dan waar we in de berekening twee maanden terug van uitgingen. Te meer daar Rabobank InternetSparen, waar we ons rendement mee vergelijken, sindsdien onveranderd op 1,1% staat.

Knab Flexibel Sparen heeft echter nog steeds (mede) de hoogste rente zonder voorwaarden. En de tegenvaller wordt gecompenseerd door de 2% die de ándere €10.000 gegarandeerd oplevert op het 6-maands deposito bij de LeasePlan Bank. Zodoende liggen we nog steeds op koers om op jaarbasis ten minste €130 te verdienen ten opzichte van het scenario ‘niks doen’. Voorlopig staat de teller nu op €24,56.



15 oktober

Looptijd 50 dagen Rente €49,93 Verdiend €19,79

Een fikse tegenvaller van Knab in de mail: ‘Vanaf 16 oktober 2014 moeten we helaas de rente bij Knab verlagen.’ Vanaf morgen krijgen we dus geen 1,75%, maar nog slechts 1,65% over ons virtuele spaartegoed op Knab Flexibel Sparen. Waarom dit ‘moet’, vertelt de doorgaans zo transparante Aegon-dochter er in het summiere mailtje niet bij. Desgevraagd zegt een woordvoerder: ‘ Helaas hebben we als Knab geen invloed op de totale rentemarkt, die de afgelopen tijd alleen maar blijft dalen.’

Het is de eerste renteverlaging voor Flexibel Spaarders sinds 27 maart van dit jaar. Maar, voegt Knab eraan toe, ‘Je spaart bij ons nog steeds met 1 van de hoogste rentes van Nederland’. Dat klopt. Met 1,65% nestelt Knab zich nu bij de vaste achtervolgers Argenta en Nationale-Nederlanden Bank. Op een vrij opneembare spaarrekening zonder voorwaarden krijg je nu alleen bij de Chinese ICBC Bank meer, namelijk effectief 1,69% op jaarbasis.

Het verschil (0,04%) is klein. Maar omdat wij altijd naar de hoogste rente streven, zouden we eigenlijk wederom een nieuwe spaarrekening moeten openen om de resterende €10.000 bij Knab over te hevelen. Echter, ICBC kondigt net aan de rente per 20 oktober te gaan verlagen, van 1,65 naar 1,60% nominaal (1,63% effectief). Daardoor duiken ze weer onder het tarief van Knab. We besparen ons daarom de moeite én een dag renteverlies en laten die €10.000 gewoon staan bij Knab. We prijzen ons bovendien gelukkig dat we vorige maand die ándere €10.000 op een 6-maands deposito hebben gezet bij de LeasePlan Bank. Die 2% staat dus in elk geval tot en met 8 maart 2015 vast.



26 september

Looptijd 31 dagen Rente €30,42 Verdiend €12,09

Na precies één maand Renteblog is het tijd de eerste balans op te maken. Wat heeft het ‘actieve sparen’ ons tot dusver opgeleverd, ten opzichte van het scenario waarbij we met ons virtuele spaartegoed van €20.000 bij Rabo InternetSparen waren gebleven? De 1,1% rente van de Rabobank was goed geweest voor €18,33.

Door eerst de hele €20.000 te verplaatsen naar Knab Flexibel Sparen (1,75%) en vervolgens de helft van het saldo na 13 dagen door te schuiven naar een 6 maands deposito van de LeasePlan Bank (tijdelijke actierente 2%) staat de teller bij ons nu op €30,42. Daarbij hebben we rekening gehouden met één dag renteverlies door het verplaatsen van die €10.000 van Knab naar de LeasePlan Bank.

Onze winst: ruim €12. En natuurlijk blijven we alle rentetarieven nauwlettend in de gaten houden!



8 september

Looptijd 13 dagen Rente €12,47 Verdiend €4,63

Bij de start van het Renteblog op 26 augustus hebben we ons fictieve spaartegoed van €20.000 bij Knab gestald. Flexibel Sparen bij de online-bank van Aegon levert nog altijd 1,75% op, de hoogste rente zonder verdere voorwaarden. Met andere woorden: we kunnen op elk moment over heel het saldo beschikken.

De kans dat we onverwacht de volledige €20.000 nodig hebben, is echter bijzonder klein. Een buffer van pakweg €5000 is volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in veel situaties toereikend om onvoorziene uitgaven aan apparaten, meubels en dergelijke direct te kunnen betalen. Om ook het onderhoud van auto en huis te kunnen opvangen, kiezen wij voor een ruimere buffer van €10.000. Die andere €10.000 hoeft dus niet per se elk moment opneembaar te zijn.

Een actie met relatief kortlopende deposito’s, zoals de LeasePlan Bank die afgelopen vrijdag aankondigde, is daardoor best interessant. Zet je minimaal €1000 voor 6, 9 of 12 maanden vast, levert dat 2,0% op jaarbasis op. Voor 6 maanden krijg je momenteel nergens meer. En als de spaarrente na de nieuwe renteverlaging door de ECB verder gaat dalen, zijn wij in elk geval een halfjaar verzekerd van 2%. Zodra we €10.000 van Knab Flexibel Sparen hebben verplaatst naar de tegenrekening, openen we daarmee een 6 maands termijndeposito bij de LeasePlan Bank.



3 september

Looptijd 8 dagen Rente €7,67 Verdiend €2,85

Voor ons Renteblog kwam de ‘vakantiegeldcampagne’ van MoneYou helaas een paar maanden te vroeg. Anders hadden we de tijdelijke 0,2% bonusrente over de actiemaanden juli en augustus natuurlijk graag meegepakt. Al bleef daar per saldo maar de helft van over, aangezien MoneYou half juli de basisrente ‘door marktontwikkelingen’ verlaagde van 1,7 naar 1,6%. Op dat peil staat de rente op de MoneYou (Kwartaal) Spaarrekening op dit moment nog.

Actieve spaarders die op het aanbod van de ABN Amro-dochter zijn ingegaan, zijn na 1 september weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. De vakantiegeldcampagne zit er op; volgens de voorwaarden van de vakantiegeldcampagne wordt de actierente uiterlijk 23 september bijgeschreven op je MoneYou-spaarrekening. Wat nu resteert, is die 1,6%. Op zich best een concurrerende vergoeding, maar niet top. Zonder voorwaarden krijg je bij Knab Flexibel Sparen nog altijd de hoogste rente (1,75%), maar ook Argenta en Nationale-Nederlanden Bank bieden al enige tijd meer dan MoneYou.

In het geval van Argenta en N-N Bank bedraagt het verschil slechts 0,05%. Met een tegoed van €20.000 – zoals dat waarmee wij in deze Renteblog de boer op gaan – betekent dat op jaarbasis een tientje, waar je nog een paar verloren rentedagen van af moet trekken. Resteert dus een eurootje of 8. Maar hoe luidde ook alweer het spreekwoord? Wie het kleine niet eert …

26 augustus 2014

Om te beginnen openen we vandaag een (gratis) Knab Basis-pakket, waarmee we tot €50.000 terechtkunnen voor Flexibel Sparen. Dat kost enkele minuten werk, maar levert wel 1,75% rente op. Dat is momenteel de hoogste vergoeding zonder verdere kosten of voorwaarden. Liefst 0,65% meer dan met Rabo InternetSparen, wat met onze €20.000 neerkomt op €130 per jaar.

