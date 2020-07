Eerste indruk|Met Evi Go kun je sinds enkele maanden zelf beleggen, zonder advies. Je kiest 1 van de 5 Evi-fondsen en je houdt zelf in de gaten of dat fonds de beleggingsdoelstellingen haalt.

Minimuminleg €1000, of €50 per maand

Conclusie: eindelijk een (beetje) prijsvechter

Met de lancering van dochter Evi zette de altijd zo chique bank Van Lanschot in 2013 een eerste stap richting ‘de gewone man’ met een inleg vanaf €10.000. In 2017 ging die drempel zelfs naar €1000. Maar pas wéér een jaar later mag Evi van Lanschot zich met enig recht een prijsvechter noemen, dankzij de execution only-variant Evi Go.

Hoe werkt het?

Je opent bij Evi van Lanschot een beleggingsrekening en daaraan gekoppeld een spaarrekening. Vervolgens kies je een van de 5 Evi-fondsen, variërend van Zeer Offensief tot Zeer Défensief. Deze zogeheten mixfondsen beleggen op hun beurt in een mandje beleggingsfondsen en trackers. Je kunt slechts in 1 mixfonds tegelijk beleggen, maar wel dagelijks switchen. Via de Evi-app krijg je inzicht in je portefeuille en het rendement. Starten kan vanaf €1.000, maandelijks inleggen vanaf €50.

Kosten

De kosten op jaarbasis lopen uiteen van 0,8% (Zeer Defensief) tot 1,23% (Zeer Offensief). Deze zijn opgebouwd uit directe en indirecte kosten. De directe kosten (de servicefee van Evi over het gemiddeld belegd vermogen) is voor alle profielen 0,33%. De indirecte kosten variëren door de afwijkende samenstelling van 0,47 tot 0,9%. Deze zijn gemiddeld net zo hoog als die van mixfondsen van andere banken. Maar beleg je in trackers, dan ben je minder kwijt. Think Total Market neutraal of offensief rekent bijvoorbeeld slechts 0,3%.

Verschillen met Evi Beheer

Anders dan bij Evi Beheer (waar dit onder de zorgplicht valt) moet je bij Evi Go zélf in de gaten houden of het gekozen fonds je beleggingsdoelstellingen haalt. Daarnaast kan Evi Beheer je adviseren bij je keuze voor een bepaald mixfonds. Bij Evi Go maak je die keuze zelf. De directe kosten van Evi Go zijn dan ook wat lager dan die van Evi Beheer. Dit scheelt 0,09 procentpunt . De indirecte kosten zijn exact gelijk.

Alleen Fitvermogen altijd voordeliger

Vergelijken we Evi Go met de mixfondsen van andere aanbieders, meldt de Van Lanschot-dochter zich zowaar schoorvoetend bij de prijsvechters. Uitgaand van een belegd vermogen van €25.000 is alleen Fitvermogen van ING voor alle 5 de profielen voordeliger. Centraal Beheer heeft de laagste kosten (0,68% per jaar). Maar biedt alleen de smaken ‘defensief’, ‘neutraal’, en ‘offensief’ én heeft volgens vergelijkingswebsite Finner mindere voorwaarden (4 sterren om 5). ABN Amro, BrightPensioen, Saxo Bank, SNS Bank, ASN Bank, Robeco en Perlas zijn door de bank genomen duurder.

Uitsluitend huisfondsen

Nadeel van Evi Go is dat je – zoals trouwens bij de meeste aanbieders – uitsluitend kunt beleggen in de eigen huisfondsen. Wie meer keuze wil, kan bijvoorbeeld terecht bij Degiro. Die heeft geen huisfondsen én is razend voordelig. Daar staan wel wat andere nadelen/risico’s tegenover.

