Evi van Lanschot: review

Hoewel de oorspronkelijke cliëntèle - denk: oud geld, golfbaan en Rotary - er wellicht anders over denkt, hééft het natuurlijk wel wat: als krabbelaar met €10.000 klant kunnen worden bij het chique Van Lanschot.

Koude douche

Voor dat ‘instapsaldo’ krijg je echter wel een behoorlijk koude douche. Met een spaarrente van 1,6% zit de bank maar íets boven de grote 3 (ABN Amro, ING en Rabobank), maar bijvoorbeeld ver onder de 1,95% van Nationale-Nederlanden of de LeasePlan Bank.

Liever beleggen

Evi ziet liever dat je gaat beleggen. En met €10.000 kun je tijdelijk ook terecht bij Evi Beheer. Na 1 februari 2014 wordt de minimuminleg gelijkgetrokken met die van Evi Advies, namelijk €25.000. De beheervergoeding is redelijk in lijn met die van de concurrentie: afhankelijk van het gekozen risicoprofiel van 0,67% tot 1,39%. Bij een gemiddeld (neutraal) profiel bedraagt de vergoeding 1,15%, die dus zal moeten worden terugverdiend door goede (beleggings)prestaties van de vermogensbeheerders van Van Lanschot. Bot gezegd: zij zullen grofweg 1% méér rendement moeten behalen dan je zelf als particuliere belegger bij bijvoorbeeld Alex zou hebben behaald.

Méér uit je geld

Met Alex is meteen een belangrijke concurrent van Evi genoemd. Ook daar moet je niet zijn voor de spaarrente, maar omdat je méér uit je geld denkt te kunnen halen. Wat Evi echter meer biedt, is de mogelijkheid van online advies. Desgewenst is het ook mogelijk een adviseur te spreken. De adviesvergoeding bedraagt 0,67% en voor elke transactie die je zélf onderneemt, rekent Evi 0,45%.

Beleggingscoaches

Stel dat je met €25.000 gaat beleggen en gaandeweg het jaar de helft van je beleggingsfondsen ververst. Bij Evi Advies ben je dan - los van het behaalde resultaat uiteraard - €223,75 kwijt. Bij Alex kost dit €68,75 (€7,50 aan vaste kosten plus 0,15% variabele), maar die bank geeft uitdrukkelijk géén advies. Kortom, de vraag of Evi haar geld waard is, valt of staat met de kwaliteit van haar beleggingscoaches.

Conclusie

Hoe prikkelend de gedachte ook is om op het volgende verjaardagsfeestje te kunnen melden dat je ‘sinds kort bankiert bij Van Lanschot’, dat maakt een overstap nog niet automatisch de moeite waard. Als spaarder heb je sowieso niets te zoeken bij Evi van Lanschot. Als belegger is het de vraag hoeveel dure manuren Van Lanschot wenst in te ruimen voor beheer en advies voor mensen met enkele tienduizenden euro’s. Wij hebben het Evi op dinsdag 22 oktober voorgelegd, samen met nog een handjevol vragen, maar wachten nog altijd op antwoord.

Naschrift

Naar aanleiding van deze eerste indruk nam een woordvoerder van Van Lanschot op 31 oktober contact op met de mededeling dat er technisch iets was misgegaan, waardoor onze vragen niet waren beantwoord. Hij liet verder het volgende weten: 'Van Lanschot heeft voor de beleggingsdiensten van Evi een specifiek team met beleggingsspecialisten en Personal Bankers samengesteld. Dit team houdt zich alleen bezig met de beleggingsdiensten van Evi en is bereikbaar tussen 08:30 en 21:00 uur.

Op dit moment kan worden gekozen uit ongeveer 50 beleggingsfondsen, die zich richten op diverse regio’s en beleggingscategorieën. Dit zijn actieve en passieve fondsen (trackers) van diverse gerenommeerde fondsbeheerders. De namen van de beleggingsfondsen zijn te zien als de klant online een beleggingsvoorstel samenstelt.'

25 juli 2017: Sinds ongeveer een jaar kun je al vanaf €1000 terecht bij Evi Beheer. De beheervergoeding varieert nu, afhankelijk van het gekozen risicoprofiel, van 0,60% tot 0,85% van het beheerd vermogen. Bij een gemiddeld (neutraal) profiel bedraagt de vergoeding 0,75%. De totale kosten (inclusief die van de fondsen waarin wordt belegd) lopen uiteen van 0,82% tot 1,28%. Die zullen de experts van Evi dus in elk geval voor je moeten terugverdienen.

23 november 2018: Sinds deze zomer kun je bij Evi van Lanschot ook zelf - zonder advies - beleggen in 1 van de 5 zogenoemde mixfondsen van Evi. Deze execution only-variant heet Evi Go.

Wat is Evi van Lanschot?

Evi is de nieuwe, laagdrempelige loot aan de statige eik Van Lanschot Bankiers (anno 1737). Kon je tot dusver alleen klant worden met een vrij vermogen van minimaal €250.000 of een jaarsalaris van €150.000 bruto, nu kunnen spaarders al vanaf €10.000 terecht en beleggers vanaf €25.000. En alles kan online bij Evi van Lanschot.

Beheer

Beleggers hebben de keuze uit Evi Beheer en Evi Advies. Ga je voor Beheer, dan laat je het beleggen - weliswaar in overleg - over aan de experts van Van Lanschot. Afhankelijk van je risicoprofiel betaal je daarvoor een beheervergoeding van 0,67% (‘inkomensgericht’) tot 1,39% (‘offensief’) per jaar, berekend over je belegde vermogen. Voor Evi Beheer geldt tot 1 februari 2014 een instapinleg van €10.000, daarna moet er minimaal €25.000 worden belegd.

Advies

Wie kiest voor Evi Advies kan zelf online beleggen en daarbij als hulplijn een ‘beleggingscoach’ inschakelen. Wat Van Lanschot zelf betreft, zit hem hier met name het onderscheidende element van Evi ten opzichte van bestaande aanbieders van online beleggen zoals Alex en Binck. De adviesvergoeding bedraagt 0,67% per jaar over het gemiddeld belegd vermogen. Transactiekosten worden alleen gerekend als je zélf actie onderneemt. Dus niet als de bank bijvoorbeeld een beleggingsfonds, dat niet meer aan Van Lanschots-criteria voldoet, verwijdert uit de portefeuille.

Spaarders

Voor spaarders is het simpel: zij ontvangen 1,6% rente op jaarbasis, die eens per kwartaal wordt uitgekeerd.

