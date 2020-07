Grens belastingvrij sparen in 2019 naar €30.360

Nieuws|In het nieuwe Belastingplan zit een verhoging van het belastingvrije spaarvermogen voor spaarders. In 2019 hoeven zij over bedragen tot €30.360 geen vermogensbelasting te betalen. Voor stellen geldt dat tot €60.720.

Belastingvoordeeltje

Bóven het heffingsvrije vermogen wordt over de eerste €71.650 aan spaargeld en/of beleggingen een rendement verondersteld van 1,94% (2018: 2,02%). Hierover heft de fiscus zoals altijd 30% vermogensbelasting, oftewel afgerond 0,58% (2018: 0,61%). Dit betekent een klein belastingvoordeel voor mensen tot ruim een ton (stellen ruim 2 ton) aan vermogen in box 3.

Wat zwaarder belast

Vermogen tussen de €102.010 en €1.020.096 (de bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met 1,2%) wordt in 2019 juist wat zwaarder belast dan dit jaar. Het veronderstelde (ook wel fictieve) rendement gaat van 4,33% naar 4,45%, waarover de Belastingdienst weer 30% heft. Dat maakt afgerond 1,34% (2018: 1,30%).

Boven het miljoen

Bij een vermogen boven de €1.020.096 in box 3 rekent de fiscus met een rendement van 5,6%. Dat is in 2018 nog 5,38%. Over dat deel van het vermogen betaal je dus 1,68% belasting (2018: 1,61%).

Box 3 vermogen Spaardeel Beleggingsdeel Fictief rendement Heffing (30%) €0 - €30.360 (heffingsvrij vermogen) - - - 0 €30.360 - €102.010 67% 33% 1,94% 0,58% €102.010 - €1.020.096 21% 79% 4,45% 1,34% Meer dan €1.020.096 0% 100% 5,6% 1,68%



Bron: Het Blauwe Boekje 2018-2019