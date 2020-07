ING Oranje Spaarrekening: Wat is het?

Volgens ING heeft de helft van de spaarders in ons land specifieke en persoonlijke spaardoelen, zoals een vakantie, een bruiloft of een auto. Met de splinternieuwe Oranje Spaarrekening wil de bank hier op inspelen. Op zo'n rekening kan de klant voor maximaal 10 doelen sparen en in één oogopslag zien hoelang het nog duurt voordat elk spaardoel is bereikt. Aan elk doel kan een eigen naam en afbeelding worden toegekend.

Vrij opneembaar

Per ING-betaalrekening kan één Oranje Spaarrekening worden geopend. Dat kan online, telefonisch of bij een ING-kantoor. Er is geen minimum voor de inleg en het saldo is vrij opneembaar. De (variabele) spaarrente loopt stapsgewijs op naarmate het saldo groeit: van 1,4% voor tegoeden tot €5.000 tot 2% voor saldi vanaf een tegoed van € 75.000. Die rente geldt overigens voor het totale saldo en dus voor alle spaardoelen. De rekening is te beheren via Mijn ING en de mobiel bankieren app.

Rabo's virtuele spaarpot

Concurrent Rabobank speelde onlangs ook al in op het fenomeen sparen voor een doel. De Rabo roept klanten op online één of meerdere 'virtuele spaarpotten' aan te maken, deze een naam te geven en van een foto te voorzien. Elke keer als er geld naar de spaarrekening wordt overmaakt, bepaalt de klant welk bedrag in welk spaarpotje gaat. Zo behoudt hij het overzicht en ziet hij de vorderingen met het sparen voor zijn doelen. De spaarrente bij Rabo InternetSparen varieert van 1,6% (tegoeden tot €20.000) tot 1,8% (€100.000 t/m €5 miljoen).

ING Oranje Spaarrekening: review

Met de nieuwe Oranje Spaarrekening kan de klant, volgens ING, 'precies zien hoeveel en waarvoor hij spaart. Dit biedt klanten inzicht in het spaargedrag en motiveert het spaardoel te behalen'. Rabobank laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit over de eigen virtuele spaarpotten, waarmee u 'eenvoudig overzicht houdt en direct ziet of u uw doelen al bijna bereikt hebt'.

Bekende gedachte

De gedachte dat sparen beter gaat met een concreet doel voor ogen, is bepaald niet nieuw. FBTO kende enkele jaren terug al een Doelspaarrekening en de Rabobank biedt al lang DoelSparen aan. Bij die laatste spaarrekening is het saldo trouwens niet vrij opneembaar. MoneYou ten slotte lanceerde begin 2011 het Social Sparen (sinds 2012 ook op Facebook), waarbij je plaatjes en namen aan diverse spaardoelen kunt toekennen. ING en Rabobank borduren daar nu op voort, waarbij het demonstratiefilmpje op de site van laatstgenoemde er een stuk aantrekkelijker uitziet dan dat van ING. Voor de 30-plussers: een beetje zoals die leuke spaarpot-met-vakjes-voor-elke-munt (Postbank Pennie Rekening) zich destijds verhield tot de ordinaire piekenpijp.

Oplopende rente

ING en Rabobank koppelen hieraan een rente die oploopt naarmate het spaartegoed groeit. Dat motiveert spaarders wellicht nog meer dan het overzicht van de spaardoelen. Punt is dat de rente op de Oranje Spaarrekening varieert van 1,4 tot 2% en bij Rabo InternetSparen van 1,6 tot 1,8%. Niet echt percentages om voor warm te lopen. Het is bovendien de vraag of spaarders met saldi van boven de €75.000 (nodig om in aanmerking te komen voor ING's 'toprente' van 2%) de motivatie van een spaardoel-met-plaatje nodig hebben.

Beter alternatief

De getrapte rentepercentages stroken exact met die van ING's eigen Profijtrekening, zij het dat daar een minimumsaldo van €25.000 geldt. Hoewel dat niet erg streng wordt gecontroleerd, kán ING deze rekening opheffen als er op enig moment minder dan die €25.000 op staat. Wie niet van plan is geld van zijn rekening af te halen, kan bij ING zelfs beter een BonusRenteRekening openen; bedragen tussen de €25.000 en €1 miljoen leveren daar 2,1% rente op, als het saldo na een volledig spaarjaar ten minste gelijk is gebleven.

Andere trend

Beide 'doelspaar'rekeningen bieden optimale flexibiliteit (geen minimuminleg, altijd vrij opneembaar). Bovendien wordt de noeste spaarder – met de worst van zijn spaardoel(en) voor ogen – beloond met een oplopende rente. Maar in feite spelen ING en Rabobank in op een heel andere trend: de alsmaar toenemende spaarzin onder de Nederlanders in weerwil van de historisch lage rente. Bij een concurrent als LeasePlan Bank spaar je weliswaar zonder kek online overzicht van spaardoelen, maar ook zonder beperkende voorwaarden én met een effectieve jaarrente van 2,24% (peildatum 22 maart 2013). Ongeacht de hoogte van het saldo. Dat is 12% meer dan het toptarief van ING's Oranje Spaarrekening en ruim 24% meer dan dat bij Rabo InternetSparen.