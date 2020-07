Eerste indruk|Met Knab Social kunnen klanten van Knab geld overmaken naar iemand zonder het rekeningnummer van diegene te hebben.Je kunt via geld overmaken naar een Facebookvriend of een telefoonnummer. Hoe werkt het en hoe veilig is het?

Knab Social: review

Geen lang rekeningnummer invullen

Het grote voordeel als betaler is dat je het rekeningnummer van de ontvanger niet hoeft te hebben. Een telefoonnummer uit je contactenlijst opzoeken of een Facebookvriend uit je lijst kiezen gaat over het algemeen sneller dan een uit 18 tekens bestaand IBAN invullen.

Voor een betaling via Facebook geldt natuurlijk wel dat je al Facebookvrienden moet zijn. Een betaling naar een telefoonnummer van iemand die nog niet in je contactenlijst staat is natuurlijk wel wat meer gedoe. Je moet iemand dan eerst toevoegen. Maar de dienst is vooral gericht op geld overmaken naar bekenden en vrienden en die zullen meestal wel tussen de contacten in je smartphone staan.

Staat het rekeningnummer van de ontvanger al in het adresboek van internet- of mobiel bankieren van de betaler, dan kan de betaler net zo snel het geld overboeken via mobiel bankieren. Je hebt dan alleen je mobiele pincode nodig. Voordeel voor de ontvanger is dat hij of zij niks zelf hoeft te doen (meer informatie hierover vind je achter de tab Wat is Knab Social?).

Veiligheid en privacy

Knab garandeert de veiligheid; de daadwerkelijke betaling vindt plaats in een beveiligde omgeving van Knab en de bank van de ontvanger. Fraudehelpdesk.nl acht de kans dat er betalingen via de app onderschept worden gering. Ze plaatsen daarbij wel de kanttekening dat het technisch wel mogelijk is om het berichtenverkeer op Facebook te hacken en zo gegevens van bankrekeningen te verzamelen. De kans is volgens de Fraudehelpdesk niet groot, maar niet onmogelijk.

Knab liet haar nieuwe dienst uitgebreid testen, onder ander door Tweakers. Naar aanleiding van deze test werd de koppeling tussen je IBAN en telefoonnummer na 6 maanden automatisch ongedaan gemaakt. Hiermee voorkom je dat een telefoonnummer dat na een bepaalde tijd op een ander persoon overgaat voor eeuwig gekoppeld blijft aan het IBAN van de vorige eigenaar. Handig is natuurlijk om zelf even het rekeningnummer te controleren als je een betaling ontvangt via Knab Social.

Wie via Facebook een betaling ontvangt en géén klant is bij Knab, zal zich als snel afvragen of Knab en Facebook nu geen toegang heeft tot allerlei gegevens. Knab garandeert echter dat betalingsgegevens niet met Facebook gedeeld worden.

Conclusie

Knab Social is voor klanten van Knab een snelle manier om geld over te maken naar vrienden en bekenden. Staat een vriend of bekenden al in je adresboek van internet- en mobielbankieren, dan is geld overmaken via je app minstens net zo snel. Je hebt dan immers ook alleen je mobiele pincode nodig.

Knab Social garandeert dezelfde veiligheid als bij andere betalingen via internet- en mobiel bankieren. De Fraudehelpdesk waarschuwt voor nep berichten, dus open nooit zomaar een bericht als je de ontvanger bijvoorbeeld niet kent. Let ook op als je geld ontvangt en het rekeningnummer wordt automatisch ingevuld, dat dit nog het juiste nummer is.

Wat is Knab Social?

Met Knab Social kun je geld overmaken naar telefoonnummers en Facebookvrienden. Je doet dit via de app voor mobiel bankieren. Deze app is beschikbaar voor alle klanten van Knab, ook als je alleen een spaarrekening hebt.

Hoe werkt het?

Je log eerst in op de Knab App (mobiel bankieren) met je mobiele pincode en gaat naar 'geld overboeken'. Vervolgens kies je voor 'geld overmaken naar iemand uit je contactenlijst van je smartphone' óf voor 'Facebook'. De eerste keer dat je geld overmaakt naar een Facebookvriend moet je de Knap App toegang verlenen tot Facebook.

Vervolgens maak je het bedrag (maximaal €500 per dag) over naar je Facebookvriend of naar het telefoonnummer. Je bevestigt de betaling met je mobiele pincode.

Ontvanger

Degene aan wie het geld wordt overgemaakt, hoeft geen klant van Knab te zijn. Hij ontvangt een sms of Facebookbericht met een link. De ontvanger moet deze link openen.

Via de link komt de ontvanger op een (beveiligde) webpagina en vult daar zijn eigen rekeningnummer (IBAN) in. Vervolgens krijgt hij een nieuwe bericht met een code. Deze code vult hij ook in. Bij een volgende keer dat iemand via Knab Social geld overboekt naar deze ontvanger, hoeft hij zijn rekeningnummer niet opnieuw in te vullen.

Het bedrag staat binnen de normale verwerkingstijden van overboekingen op de rekening van de ontvanger. Dat betekent meestal de volgende werkdag.

Degene die geld overboekt krijgt een bevestiging dat het bedrag van zijn rekening is geboekt.