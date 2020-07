Eerste indruk|SNS Bank wijzigt haar koers. De bank wil zich weer gaan richten op de kernactiviteiten van een bank en simpele, eenvoudige producten aanbieden. Ofwel, 'normaal bankieren'. De eerste vernieuwing is voor de betaalrekening van de bank: SNS Betalen. Vanaf 1 oktober mogen klanten 3 dagen per maand gratis rood staan op hun betaalrekening. Een prima eerste stap, maar wat volgt?

Nieuwe koers SNS Bank: review

Kosten betaalrekening

De eerste vernieuwing van SNS Bank is voor de betaalrekening (SNS Betalen). Bij de bank betaal je voortaan geen rente meer over de eerste 3 dagen per maand die je rood staat. Je moet dan al wel rood kunnen staan op je betaalrekening. Hoe voordelig maakt dit de betaalrekening in vergelijking met betaalrekeningen bij andere banken?

De kosten voor je betaalrekening bestaan niet alleen uit het vaste bedrag dat maandelijks of per kwartaal wordt afgeschreven. Je betaalt ook voor rood staan, geld opnemen en betalen buiten Euro-landen. In sommige gevallen betaal je voor een tweede betaalpas en een (extra) creditcard. De Consumentenbond berekent de kosten voor betaalrekeningen daarom op basis van profielen. Om te oordelen hoe goedkoop SNS Betalen nu is voor mensen die regelmatig een paar dagen rood staan, berekenden we de kosten voor een stel met het volgende profiel:

Het stel staat af en toe rood (25 dagen per jaar), gemiddeld €1000.

Het stel heeft een gemiddeld positief saldo van €750.

Het stel gaat meerdere keren per jaar buiten een Euroland op reis.

Ze hebben beide een betaalpas en creditcard.

SNS Betalen voordeligste betaalrekening

Uit onze berekeningen blijkt dat SNS Betalen met €85 per jaar voor het genoemde profiel de goedkoopste betaalrekening is.

Ter vergelijking: dit profiel betaalt bij de Triodos Bank met bijna €160 per jaar het meest. ABN Amro-klanten betalen €138 voor het Privé Pakket. Klanten van de Rabobank zijn met een TotaalPakket (het voordeligste pakket van de Rabobank voor dit profiel) €112 kwijt. De enige betaalpakketten die net als SNS Betalen ook onder de €100 blijven zijn het BetaalPakket (voordeligste pakket voor dit profiel) van ING (€91) en Knab Plus (€94).

Vóór de invoering van gratis rood staan behoorde het SNS betaalpakket al tot de goedkoopste opties. Net als voor het Betaalpakket van ING betaalde je zo'n €92 per jaar. SNS Betalen is voor andere profielen ook altijd één van de goedkopere opties. Wie papieren afschriften wilt ontvangen, kan overigens als nieuwe klant niet bij de SNS Bank terecht.

Dit maakt de eerste vernieuwing van de SNS Bank in ieder geval een positieve ontwikkeling voor je portemonnee, vooral omdat de meeste consumenten toch niet meer dan een paar dagen per maand rood staan. Let wet op dat je niet meer dan 3 dagen per maand rood staat, want daarna gelden de normale hoge tarieven voor rood staan (11% bij de SNS Bank). Als je spaargeld hebt, kun je dat beter gebruiken om je negatieve saldo aan te vullen.

Positief is dat de SNS Bank je wat hulp biedt om niet (te lang) rood te staan. Je ontvangt een seintje na de 3 dagen roodstand. Bovendien biedt de bank ook de mogelijkheid om je saldo automatisch te laten aanvullen vanuit je spaarrekening of een alert (gratis per e-mail of sms) te ontvangen als je saldo op een bepaalde grens komt.

Gunstige creditrente op betaalrekening

SNS Bank maakt vooral reclame met de rente op de betaalrekening. Tot een saldo van €5000 ontvang je 1.25% rente over je tegoed. Niet slecht, want bij de meeste betaalrekeningen ontvang je helemaal geen rente op je betaalrekening. Alleen ASN Bank (0.75%) en Knab (0.5% tot €2000, daarboven 1.25%) geven ook creditrente. Bovendien ontvang je bij veel banken niet eens 1.25% op je spaarrekening. Maar nieuw is het niet, want SNS Bank geeft deze rente al sinds 2011 op de betaalrekening.

Nieuwe koers

Behalve de '3 dagen gratis rood staan' zijn er nog meer plannen. Zo wil de SNS Bank de komende tijd juist 60 winkels openen, waar andere banken steeds meer filialen sluiten. In deze winkels kun je geen geld opnemen of storten, ze zijn vooral bedoeld als een plek waar je je kunt laten adviseren over financiële producten. Je kunt er ook bijvoorbeeld ook schade melden, je kredietlimiet wijzigen of een servicepas ophalen als je je pinpas verloren bent.

Verder is er volgens de bank nog veel te doen. De bank wil in de komende 100 dagen de eerst stappen zetten om bankieren weer normaal te maken en het gesprek aan te gaan met klanten. Wie nu al overtuigd is en wil overstappen naar SNS Bank krijgt een storting van €50 cadeau, net als bij Knab.

Contant geld storten niet mogelijk

Een consument twittert richting SNS Bank: 'ik zou het #heelnormaal vinden als ik weer gewoon geld kon storten'. Een van de stappen van de bank is namelijk 'duidelijke keuzes en en eerlijke antwoorden over contant geld storten'. SNS Bank is gestopt met de service om contant geld te storten en op te nemen in de SNS Winkels. Volgens eigen zeggen omdat steeds meer mensen gebruik maken van internetbankieren en het veilig bewaren van geld in de winkels erg duur is. Het is inderdaad een duidelijk antwoord, maar of het 'normaal' is?

Prima eerste stap, maar nu...

De Consumentenbond hoopt op meer concrete verbeteringen in het voordeel van consumenten de komende 100 dagen. Het gratis rood staan is een prima eerste stap. Verder geldt: eerst zien, dan geloven.

Wat is de nieuwe koers van de SNS Bank?

De SNS gaat een nieuwe koers volgen en wil bankieren weer 'normaal' maken. Hoe? Volgens de bank met gewoon goede betaal- en spaarrekeningen, heldere verzekeringen en begrijpelijke hypotheken. Terug naar de vroegere slogan 'Groot geworden door klein te blijven', maar dan anders.

3 dagen gratis rood staan

De eerste concrete vernieuwing is voor de betaalrekening: SNS Betalen. Vanaf 1 oktober mogen klanten 3 dagen per maand gratis rood staan op hun betaalrekening. Je betaalt 3 dagen per maand dus geen rente als je rood staat tot maximaal €2500. Rood staan is duur en zo hoef je niet direct te betalen als je bijvoorbeeld je salaris nog niet hebt ontvangen, maar er wel al betalingen worden geïncasseerd. Ná deze 3 dagen krijg je een seintje en betaal je 11% debetrente voor roodstand.

60 nieuwe winkels

Een andere toezegging is het openen van 60 nieuwe SNS Winkels. In deze winkels kun je advies krijgen over financiële producten, zoals je pensioen of hypotheek. Je kunt er ook schade melden, je kredietlimiet aanpassen of een tijdelijke servicepas krijgen als je betaalpas kwijt of gestolen is.

Begrijpelijke taal

Tenslotte zijn alle productvoorwaarden in mei dit jaar herschreven in meer begrijpelijke taal. Andere stappen richting normaal bankieren zet de bank in de komende 100 dagen.