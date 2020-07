Omstreden spaartaks weer in de steigers

Nieuws|Terwijl de rente op spaarrekeningen afstevent op 0%, wordt het spannend wat er op Prinsjesdag besloten gaat worden over de vermogensrendementsheffing in de komende jaren. Dat meldt de nieuwe Geldgids, die vanaf vandaag in de winkels ligt.

Voorstellen

Een werkgroep van het ministerie van Financiën stelt enkele varianten voor om de heffing al met ingang van 2018 te veranderen:

Variant A gaat uit van een actueler rendement. Bij sparen zou dan gekeken worden naar de gemiddelde rente over 2 jaar eerder, in plaats van de huidige 5 jaar. Variant B gaat ervan uit dat alles tot €100.000 belast wordt als spaargeld, dus zonder rendement uit beleggingen. Een combinatie van variant A en B. Het verhogen van de vrijstelling van de huidige €25.000 naar €30.000 of €35.000.

Rendementsheffing en rente omlaag

Voor de meeste consumenten gaat de omstreden vermogensrendementsheffing de komende jaren hoe dan ook omlaag. Word je dit jaar nog verondersteld 1,63% aan rente te behalen op je spaargeld, volgens de huidige plannen is dat in 2018 1,3% en in 2019 waarschijnlijk nog ‘slechts’ 0,89%.

Nog altijd meer dan welke normale spaarrekening ook momenteel vergoedt overigens. En intussen blijft de rente ‘vrolijk’ verder dalen. Koploper Knab verlaagt de rente voor Flexibel Sparen morgen (zaterdag 1 juli) van 0,55 naar 0,5% en voor Kwartaal Sparen van 0,65 naar 0,55%.

Werkelijk rendement

Het huidige systeem lijkt echter maar een tussenstap op weg naar een systeem waarbij belasting wordt geheven over het werkelijke rendement op je vermogen. Op 9 juni verscheen in dit kader een ‘keuzeklaar document’. Hierin is sprake van 2 denkrichtingen om het vermogen reëel te belasten:

In de eerste moet iedereen precies opgeven waarin zijn vermogen het afgelopen jaar is ondergebracht. Per vermogensdeel wordt dan een fictief, maar wel zo actueel mogelijk rendement vastgesteld. Het betekent dus een gepersonaliseerde variant van het huidige stelsel, die meer rekening houdt met het individu.

De tweede variant is een vermogensaanwas- of een vermogenswinstbelasting. De belastingvrijstelling van €25.000 wordt dan vervangen door een heffingsvrije voet van €975 per belastingplichtige. Voor spaar- en beleggingstegoeden komt er een heffing op basis van de werkelijk behaalde rendementen en voor onroerend goed een heffing op basis van een forfaitair rendement van naar schatting 4,5% per jaar.

Deze 2 varianten kunnen echter niet voor 2022 worden ingevoerd. Eerder lukt niet qua wetgeving en uitvoering.

Bron: Consumentenbond/Ministerie van Financiën