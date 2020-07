Pinsparen van ABN AMRO

Eerste indruk|Sparen of consumeren? Het is het eeuwige dilemma; je kunt een euro immers maar één keer uitgeven. ABN AMRO meent niettemin dé oplossing te hebben gevonden: Pinsparen. ‘Dat is ongemerkt sparen met uw betaalpas’, aldus de bank in een toelichting op het nieuwtje.

ABN AMRO pinsparen: review

Simpel

Het idee is eigenlijk simpel. Elke keer dat je in Nederland met je betaalpas pint of geld uit de muur trekt, wordt er een percentage naar keuze (1%, 5%, of 10%) afgeschreven van je betaalrekening en gestort op je spaarrekening. Als je bijvoorbeeld €100 afrekent en 5% pinspaart, dan wordt er €105 afgeschreven; €100 voor de aankoop en €5 voor je spaarrekening. Zolang je niet rood staat, tenminste.

Minimum saldo

Wie bang is om te veel te sparen, kan een maximum pinspaarbedrag per dag of een minimum saldo op zijn betaalrekening aangeven. ABN AMRO sluit KinderBonusSparen, Jongerengroeirekening, Royaal Rekening, AEX Spaarrekening en Spaar Deposito overigens uit voor het nieuwe pinsparen. Dat geldt ook voor spaarrekeningen bij andere banken en bij ABN-dochter MoneYou, waar je doorgaans meer rente krijgt dan op de toegestane ABN AMRO-rekeningen. Een andere beperking is dat de gekozen betaalrekening en spaarrekening op dezelfde naam moeten staan. Gedeelde rekeningen zijn dus uitgesloten.

Wat vinden wij?

Kennelijk hebben ze bij ABN AMRO een cursus 'out of the box' denken gevolgd. 'Uitgeven óf sparen; kunnen we daar niet uitgeven én sparen van maken?', moet een vindingrijke bankier op zeker moment hebben geroepen. 'We stimuleren mensen om meer te pinnen en geven ze meteen een duwtje in de rug om te sparen.'

Creatief

Creativiteit kunnen we ABN AMRO in elk geval niet ontzeggen. Eén dingetje hebben de ontwikkelaars van dit pinsparen echter over het hoofd gezien: het slaat nergens op. Mensen die van huis uit gewend zijn om van tijd tot tijd een bedragje te sparen, zijn hier niet mee geholpen. Zij bepalen zélf wel wanneer ze wel of niet wat geld opzij zetten. En op welke spaarrekening.

Doelgroep

En de doelgroep - de mensen die zich aangesproken voelen door ABN AMRO's verzuchting 'zo makkelijk als het is om te pinnen, zo lastig is het vaak om te sparen' - is er al helemáál niet bij gebaat. Voor deze groep is sparen kennelijk een probleem. Belangrijkste oorzaak zou wel eens kunnen zijn dat deze mensen gewoon niet zo veel geld hebben of overhouden aan het einde van de maand.

Op z'n kop

De oplossing die ABN AMRO nu voor hen aandraagt is: meer geld uitgeven. Het is een beetje de wereld op z'n kop. In plaats van de (logische) redenatie 'ik heb al een tijdje niks gespaard, dus moet ik die dure schoenen maar even laten staan', propageert de bank 'ik heb al een tijdje niks gespaard, dus moet ik die dure schoenen toch maar kopen'. Het lijkt op het afkopen (in dit geval letterlijk) van je schuldgevoel: ik geef veel uit, maar ja, ik spaar toch ook tegelijkertijd. Niet meteen de denkwijze die je van degelijke bankiers verwacht. Of zou het bedoeld zijn om onze haperende economie een zetje te geven?