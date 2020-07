Kosten €200 per jaar plus €50 eenmalig

Over tegoeden op ‘groene’ spaarrekeningen en deposito's hoef je tot €57.385 (voor stellen €114.770) geen vermogensrendementsheffing te betalen. Daarnaast profiteer je van een heffingskorting van 0,7%. Aangezien het Rabo Groen SpaarDeposito geen rente oplevert, is dit tevens je rendement. Maar doordat de Rabobank fikse afsluit- (€50) en beheerkosten (€200 per jaar) rekent, blijft daar effectief weinig van over.

Spaarrente extreem laag

Groen sparen is vooral interessant voor spaarders met meer dan €25.000 spaargeld (fiscale partners €50.000). Over het meerdere tot €100.000 betalen zij in 2018 - het eerste jaar waarin je kunt profiteren van het belastingvoordeel - 0,61% vermogensrendementsheffing. Juist nu de spaarrente extreem laag is, zorgt het fiscale voordeel voor een concurrerend rendement. Sinds ING zijn Groen Spaardeposito op 5 juli 2016 'voorlopig' sloot voor nieuwe spaarders, was groen sparen echter nergens meer mogelijk.

Geld naar 'Groenprojecten'

Aanbieders van groen sparen (of groen beleggen) moeten minimaal 70% van het opgehaalde geld investeren in projecten die zijn goedgekeurd volgens de Regeling Groenprojecten. Zitten die projecten vol, dan sluit de inschrijving. In de praktijk blijkt dit ook regelmatig het geval te zijn.

In principe is het dus goed nieuws dat de Rabobank het Groen SpaarDeposito nu weer - 'beperkt' en met nieuwe voorwaarden - heeft opengesteld. Volgens de bank gaat het om 'een kleinere tranche om te ervaren wat de huidige behoefte is' bij consumenten.

Opmerkelijk hoge kosten doen rendement teniet

Het gaat om deposito's met looptijden van 1, 2 of 3 jaar, waarop je €25.000 moet inleggen en waarover de Rabobank geen (0%) rente vergoedt. Het rendement komt dus uitsluitend uit het fiscale voordeel. Maar door afsluitkosten (€50) en beheerkosten (€200 per jaar) blijft daar effectief teleurstellend weinig van over. Die kosten zijn niet alleen hoog, maar ook opmerkelijk. Banken rekenen in de regel nooit dergelijke kosten voor een spaarrekening of -deposito - groen of niet groen.

Rekenvoorbeeld Rabo Groen SpaarDeposito Stel: je zet €25.000 op een Rabo Groen SpaarDeposito met een looptijd van 1 jaar. De heffingskorting van 0,7% levert je €175 op.

Trek daar de afsluit- en beheerkosten vanaf en je houdt een min van €75 over.

Dat betekent een negatief rendement van 0,3%. Op het best renderende 3-jaarsdeposito van BigBank (uit Estland) krijg je momenteel 1,32% effectief op jaarbasis. Na aftrek van de eventuele vermogensrendementsheffing (0,61% in 2018) voor spaarders met meer dan het heffingsvrij vermogen resteert 0,71%. Voor spaarders met méér dan €100.000 aan spaargeld, waarover zij een hoger percentage vermogensbelasting betalen, ziet de vergelijking er voor het Rabo Groen SpaarDeposito uiteraard gunstiger uit.

Ruim boven de vrijstelling

De Rabobank is momenteel de enige bank waar je kunt groensparen. Je weet daarmee zeker dat minimaal 70% van je spaargeld wordt gebruikt voor projecten die zijn goedgekeurd volgens de Regeling Groenprojecten.

Het is op z'n minst jammer dat de Rabobank een flink deel van de fiscale faciliteit 'inpikt' als vergoeding voor de kosten. Hierdoor is het voordeel beperkt en alleen weggelegd voor spaarders die rúím boven de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (€25.000) zitten. Heb je bijvoorbeeld 'slechts' €30.000 gespaard, dan heeft het geen enkele zin.

