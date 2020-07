Eerste indruk|Rabobank introduceerde op 13 mei Rabo PeriodeSparen. Bij deze nieuwe spaarvariant kun je pas 30 of 90 dagen nadat je dit hebt aangekondigd over je geld beschikken. Ter compensatie krijg je een hogere rente dan bij ‘gewoon’ Rabo InternetSparen.

Update 1 mei 2020: alleen nog voor 90 dagen

PeriodeSparen kan vanaf 1 mei 2020 alleen nog met een aankondigingstermijn van 90 dagen. Rabobank heeft de variant voor 30 dagen geschrapt.

Rabo PeriodeSparen: review

Dat de Rabobank spaarders een alternatief biedt voor de wel erg armoedige rente op het InternetSparen (1,1 tot 1,3%), valt toe te juichen. Met PeriodeSparen krijg je – afhankelijk van de variant – 1,4 of 1,5%. Daarmee zou de voormalige Boerenleenbank zich nestelen in de middenmoot, tussen ‘vrij opneembare’ concurrenten als DHB Bank, Lloyds Bank, Centraal Beheer en Aegon Bank.

Aankondigingstermijn

Zóu, want die hogere rente krijg je bij de Rabo niet voor niets. Daar moet je wel wat voor doen, namelijk 30 of 90 dagen van te voren aangeven dat je een bepaald bedrag wilt opnemen. Niet erg praktisch, zo’n aankondigingstermijn.

Het maakt dat Rabo PeriodeSparen in feite meer weg heeft van een termijndeposito dan van een vrij opneembare spaarrekening. Met als belangrijk verschil dat je met een deposito precies weet waar je aan toe bent, terwijl de rente bij het PeriodeSparen variabel is. En dus gedurende de ‘looptijd’ kan stijgen en dalen.

1-maands deposito

Met dit in het achterhoofd, is het interessant te kijken hoeveel rente je op dit moment kunt krijgen op een 1-maands en een 3-maandsdeposito, ter vergelijking met Rabo PeriodeSparen 30 respectievelijk 90. Deposito’s met een looptijd van 1 maand worden nauwelijks aangeboden. Naast ING én de Rabobank heeft alleen Knab er eentje in de aanbieding, met een rente van 1,8%.

3-maands deposito

Ben je echter bereid (een deel van) je spaargeld voor 3 maanden vast te zetten, dan kun je bij Knab, DHB Bank, NIBC Direct, LeasePlan Bank, Credit Europe en de Amsterdam Trade Bank momenteel (15 mei 2014) meer rente krijgen dan met Rabo PeriodeSparen 90. Terwijl je geld daar mínimaal net zo lang op dient te staan als op de genoemde deposito’s.

Voor verstokte Rabo-klanten

Dit alles maakt Rabo PeriodeSparen voornamelijk geschikt voor verstokte Rabobank-klanten, die hun spaargeld aan niemand anders willen of durven toevertrouwen. Voor deze doelgroep valt er maximaal 0,4 procentpunt voordeel te behalen, bij spaartegoeden tot €20.000 met PeriodeSparen 90.

Bij hogere tegoeden, of een kortere aankondigingstermijn, loopt de winst terug. Ten opzichte van een Rabo Deposito is het voordeel echter immens: een 1-maandsdeposito levert je bij de Rabobank namelijk 0,15% op, een 3-maandsdeposito 0,2%.

Wat is Rabo PeriodeSparen?

De nieuwe spaarvariant van de Rabobank komt in 2 smaken, namelijk PeriodeSparen 30 en 90. Dit staat voor het aantal dagen dat je niet over je spaargeld kunt beschikken nadat je hebt aangegeven een bedrag te willen opnemen. Spaartegoed opnemen zónder tijdige aankondiging is niet mogelijk.

Om te kunnen PeriodeSparen, moet je wel beschikken over een Rabo betaalpakket. Dit kost minimaal €1,70 per maand.

Hybride

Financieel dataleverancier Moneyview omschrijft Rabo PariodeSparen als een ‘dagelijks opvraagbare spaarrekening met een beperking’. Je kunt het echter ook zien als een hybride van een gewone spaarrekening en een spaardeposito met een looptijd van 1 respectievelijk 3 maanden.

Hogere rente

In ruil voor het feit dat je niet meteen over je spaargeld kunt beschikken, geeft de Rabobank een hogere rente. PeriodeSparen 30 levert 1,4% op, PeriodeSparen 90 1,5%. Bij het gewone Rabo InternetSparen varieert de rente van 1,1% (tegoeden van maximaal €20.000) tot 1,3% (meer dan een ton).

De rente wordt in principe jaarlijks overgeboekt naar een opgegeven tegenrekening bij de Rabobank.

