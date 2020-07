Snel overboeken van en naar je betaalrekening

Voor een onmisbare betaalrekening zijn we grotendeels aangewezen op banken die niet bepaald uitblinken met de rente op hun spaarrekeningen. Met uitzondering van Knab en SNS Bank, die bovendien opvallen doordat ze als een van de weinige ook rente geven over het tegoed op je betaalrekening.

Als je bij ABN Amro, ING of de Rabobank een betaalrekening hebt - en een spaarrekening die als buffer fungeert voor de vaste lasten - is het zeer te overwegen om er elders een spaarrekening naast te hebben. Soms is die buffer even niet toereikend en moet er snel worden bijgespekt vanaf die ándere spaarrekening.

Met Instant Payments kan dat straks binnen enkele seconden. Zolang dit voor spaarrekeningen nog niet is ingevoerd, geldt bij de meeste banken: vóór een bepaald tijdstip overgemaakt, is nog dezelfde werkdag op je tegenrekening. Maar soms duurt het langer.

Wij zetten de cruciale tijdstippen per bank op een rijtje:



ABN Amro 15:00 Aegon Bank 12:30 Allianz 13:25 Anadolubank 15:30 Argenta Spaarbank 11:30 ASN Bank 15:30 ASR Bank 18:00* Centraal Beheer Achmea 21:00** Delta Lloyd 12:30 DHB Bank 13:00 Garantibank 15:30 ICBC Bank 13:00 ING 14:00 Knab 14:00 LeasePlan Bank 13:00 Lloyds Bank 11:15 Moneyou 13:00*** NIBC Direct 12:00 Nationale-Nederlanden Bank 13:00 Ohra Bank 12:30 Rabobank 13:00 RegioBank 15:30 SNS Bank 15:30 Triodos Bank 15:30 Zwitserleven 15:30

Peildatum: oktober 2014

*) pas een dag later op de tegenrekening.

**) pas een of twee dagen later op de tegenrekening.

***) als tegenrekening bij ABN Amro of Rabobank loopt. Andere banken kan langer duren.