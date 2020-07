Eerste indruk|Beleggen wordt steeds goedkoper. Sinds februari kun je bij de nieuwe online broker Tradealot zelfs gratis handelen in aandelen. Het klinkt aantrekkelijk, maar is dat ook zo?

Conclusie: lijkt vooral een marketingtruc

Met gratis aandelentransacties hoopt het buitenlandse bedrijf klanten weg te lokken bij Nederlandse spelers zoals Degiro en BinckBank. Zodra je een beleggingsrekening opent, word je telefonisch of via e-mail benaderd om kennis te maken met betaalde producten. Dat aanbod is vrijblijvend. 'Gratis beleggen' lijkt vooral een marketingtruc van deze nieuwe aanbieder.

Voordeel

De dienst is gratis.

Nadelen

De website oogt niet gebruiksvriendelijk.

De handel staat onder toezicht van een buitenlandse toezichthouder, niet onder dat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Je kunt bij klachten niet terecht bij het klachteninstituut Kifid.

Wat is Tradealot?

Tradealot ('handel veel' in het Engels) is een agent voor JFD Brokers, waarvan het hoofdkantoor in Limassol op Cyprus staat.

Tradealot biedt tegen betaling diverse diensten aan:

Robotbeleggen (vermogensbeheer door de computer)

Beleggen met advies van beursanalist Royce Tostrams voor €19,50 per maand

Vermogensbeheer

Let op

De aanbieder zelf, JFD Brokers, verdient onder andere geld aan de handel in Contracts for Difference. Dit zijn producten waarmee je voor een heel korte periode kunt gokken, bijvoorbeeld op of de koers van een aandeel in een week zal stijgen of dalen.

Verreweg de meeste beleggers lijden verlies met deze producten. De financiële waakhond AFM maakt zich hierover zorgen en werkt aan een verkoopbeperking.

