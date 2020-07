Eerste indruk|Met de nieuwe USD Rekening of USD Deposito van de Garantibank speculeer je met je spaargeld op de dollar. Stijgt de Amerikaanse munt ten opzichte van de euro in waarde, dan levert dat extra rendement op. Dáált de dollar echter, dan kun je ook minder overhouden dan de oorspronkelijke inleg.

USD Rekening/Deposito: review

Voor je verder lees, eerst dit: vanwege het hiernaast beschreven valutarisico is dit feitelijk geen spaarproduct, maar een beleggingsproduct. In tegenstelling tot ‘echte’ spaarproducten is je inleg immers niet gegarandeerd. Je zult de USD Rekening en het USD Deposito van de Garantibank dan ook niet terugvinden in onze online Spaar- of Depositowijzer.

Rekenvoorbeeld

Niets is zo inzichtelijk als een rekenvoorbeeld. Stel: je legt medio april €10.000 in op een 6-maands USD Deposito, de rente is 1,85% en de euro/dollar-omwisselkoers $1,37. De transactiekosten bedragen 0,2% keer €10.000 is €20. Dat betekent dat er €9980 keer 1,37 is $13.672,60 op je kersverse USD Deposito staat.

Zorgen

Echter, het geld in dit voorbeeld is nog niet gestort, of de zorgen over de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten steken weer de kop op, met als gevolg een forse daling van de dollarkoers. De euro/dollar-koers noteert halverwege oktober – als nét jouw USD Deposito afloopt – op $1,45 – nog maar 5 dollarcent onder het recordniveau uit 2007. Inclusief rente wordt nu het volgende uitgekeerd: 13.799,07 gedeeld door 1,45 is afgerond €9516,60, minus 0,2% transactiekosten maakt €9497.57. Een verlies van ruim €500 dus.

Zware koersval Turkse lira

Onwaarschijnlijk? Vraag dat maar eens aan Garantibank-klanten met een Turkse Lira Deposito; dat werkt net zo, alleen met een fiks hogere rente van 7,75% ter compensatie van het risico. Als gevolg van de grote politieke onrust in Turkije ging de euro/lira-koers in de periode augustus 2013 tot januari 2014 van 2,50 naar 3,20. Tel uit je verlies. Overigens is de Turkse munt sindsdien aan een behoorlijke comeback bezig, dus mensen die begin dit jaar zijn ingestapt doen nu goede zaken.

Voor avontuurlijke spaarders

Dit is eigenlijk in een notendop waarom deze producten niet kwalificeren als spaarproduct. Waarmee overigens niet gezegd is dat het voor iedereen een afrader is. De USD Rekening en het USD Deposito zijn echter alleen geschikt voor avontuurlijke spaarders die geld ‘overhebben' en hun visie op de dollarkoers graag in klinkende munt willen omzetten. Om het risico te beperken, kun je beter kiezen voor de USD Rekening dan voor het USD Deposito. Qua rente scheelt het niet zoveel en je bepaalt dan tenminste zélf het moment dat je uitstapt.

Wat is de USD Rekening/Deposito?

De USD Rekening en het USD Deposito van de Garantibank zijn producten met een valutarisico. De ingelegde euro's worden omgezet in Amerikaanse dollars, op basis van de op dat moment geldende euro/dollar-omwisselkoers. Afhankelijk van allerlei marktfactoren kan de US dollar (USD) ten opzichte van de euro dagelijks in waarde toe- óf afnemen.

Rente ook in dollars

Is de waarde van de dollar op het moment dat je het geld weer opneemt ten opzichte van de euro gedaald, dan krijg je dus minder euro's terug dan ingebracht. Is de waarde gestegen, dan krijg je juist meer. De rente die je ontvangt – op dit moment 1,7% – is eveneens in Amerikaanse dollars.

Transactiekosten

Naast het valutarisico brengt de van oorsprong Turkse Garantibank aan- en verkoopkosten in rekening. Voor elke transactie wordt 0,2% van het over te boeken bedrag (in euro’s) afgeschreven van je tegenrekening. Dit kan een Garantibank Gouden Internet Rekening of Gouden Klaver Rekening zijn.

Wisselkoers

Van de USD Rekening kun je op elk moment geld opnemen, bijvoorbeeld als de dollarkoers even flink is opgelopen. Bij het USD Deposito staat je inleg voor een bepaalde periode vast: 3, 6 of 9 maanden, 1 of 2 jaar. De rente varieert van 1,75% (3 maanden) tot 2,10% (2 jaar). De minimale inleg op een USD Deposito is $2000, wat tegen de huidige wisselkoers (3 april 2014) neerkomt op ongeveer €1452.