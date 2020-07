5 handige (be)spaartips

Profiteer van SNS Combinatievoordeel

Sparen bij je eigen bank is in de regel een afrader. ABN Amro, ING en Rabobank geven alleen nog een symbolische rente van 0,05%. Een uitzondering is SNS. Deze bank biedt naast rente op een betaalrekening een redelijke rente op de internetspaarrekening. Spaarders met een betaalrekening bij SNS, profiteren bovendien van het zogenoemde Combinatievoordeel, oftewel 0,1% extra spaarrente.

Wil je dat, maar niet helemaal weg bij de bank waar nú je salaris binnenkomt? Vraag je werkgever dan het salaris over beide rekeningen te spreiden. Wat SNS betreft, is dat geen probleem.

CombiSpaarrekening

Voor een hogere rente kun je een deel van je spaargeld op een deposito zetten. Je moet dan wel bereid zijn om je geld 2 jaar of langer vast te zetten.

Je kunt ook een gratis CombiSpaarrekening bij DHB Bank nemen. Deze rekening zit tussen een gewone spaarrekening en een spaardeposito in. Je kunt wel geld opnemen, maar pas als je dat 33, 66 of 99 dagen van tevoren aankondigt. Hoe langer je wacht met je geld opnemen, hoe hoger de rente (momenteel maximaal 0,55%). Deze rente kan intussen nog wel stijgen of dalen. Bij een deposito is dat niet zo.

Eigen Huis Sparen bij RegioBank

Een belangrijk spaardoel is een huis. Vooral voor starters op de woningmarkt, want zij moeten tegenwoordig eigen geld inbrengen. RegioBank speelt daarop in met ‘Eigen Huis Sparen’. Je kunt met deze spaarrekening altijd je geld opnemen en je krijgt bijna altijd de hoogste nominale rente.

RegioBank rekent wel 0,5% kosten over het bedrag dat je opneemt. Deze kosten krijg je terug als je dat geld gebruikt voor de aankoop van (bouwgrond voor) een huis, het huren van een woning of het aflossen van een hypotheek. Handig: (groot)ouders die mee willen sparen, kunnen rechtstreeks geld overboeken naar een Eigen Huis Sparen-rekening.

Sparen in Noorse kronen

Sinds kort is er de mogelijkheid om te sparen in Noorse kronen, onder de bescherming van het Noorse depositogarantiestelsel waarmee het spaargeld tot 2 ton is gegarandeerd. Zet je via bemiddelaar Raisin minimaal €10.000 voor een jaar vast bij BN Bank (uit Trondheim), dan krijg je een rente van 1,5%.

Verloopt de koers van de kroon het komende jaar gunstig ten opzichte van de euro, dan kan je rendement flink stijgen. Maar het valutarisico kan ook tegen je keren als de koers van de kroon daalt. Je kunt trouwens ook zónder valutarisico sparen in het buitenland, bij banken uit onder andere België, Kroatië, Polen en Portugal.

Betaal zorgpremie vooruit

Een jaarlijks terugkerende bespaartip is de zorgpremie voor het hele jaar in één keer vooruitbetalen. Bij de meeste zorgverzekeraars levert dat op zowel de basisverzekering als de aanvullende zorgverzekering 1 tot 3% korting op. Dat scheelt op z’n minst enkele tientjes per jaar. Bovendien ben je over de vóór 1 januari betaalde premie geen rendementsheffing verschuldigd als je meer dan €30.000 spaargeld (voor stellen €60.000) hebt bij de belastingaangifte over 2018.

