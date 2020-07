Eerste indruk|Aegon en Menzis hebben een nieuw spaarproduct geïntroduceerd: zorgsparen. Met zorgsparen bouw je via een Aegon spaarrekening spaartegoed op dat je later kunt gebruiken om extra zorg in te kopen.

Zorgsparen: review

Menzis is daarbij verantwoordelijk voor zorgadvies en Aegon levert de spaarrekening op basis van de huidige e-rekening met 2,6% rente (variabel) die valt onder het Depositogarantiestelsel.

Waar kun je je zorgspaargeld aan besteden?

Het spaargeld kun je inzetten voor bijvoorbeeld:

Aanpassingen aan je woning, zoals het plaatsen van een traplift of het verlagen van je aanrechtblad;

Hulpmiddelen, bijvoorbeeld om zo mobiel mogelijk in en om het huis te blijven;

Thuiszorg, om bijvoorbeeld vaker te kunnen douchen;

Hulp in de huishouding;

Hulp bij het organiseren van vervoer;

Personenalarmering;

Vervangende mantelzorg.

Voordelen zorgsparen:

Op latere leeftijd zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen;

Spaarrekening kent geen minimum saldo of verplichte stortingen;

Het spaartegoed is op elk moment vrij opneem- en besteedbaar;

Persoonlijk advies voor het besteden van je zorgspaargeld.

Conclusie

De toegevoegde waarde van het zorgsparen ten opzichte van een 'normale' spaarrekening, is dat je persoonlijk advies krijgt op het gebied van zorg waaraan je het spaargeld kunt besteden.

Het is de vraag of je je geld niet beter op een andere spaarrekening kunt zetten waarbij je een hogere rente ontvangt. Je kunt er ook voor kiezen je geld voor langere tijd op een spaardeposito te zetten, dan ontvang je vaak een nog hogere rente dan bij de dagelijks opvraagbare spaarrekeningen. Zie onze spaarwizard voor de actuele rentetarieven voor spaarrekeningen en deposito's.

Het zorgspaarproduct levert je geen fiscaal voordeel op. Over het zorgspaartegoed ben je evenals over je normale spaargeld belasting verschuldigd indien je totale vermogen in box 3 hoger is dan €21.139 per belastingplichtige (de algemene vrijstelling 2012). Het is verplicht om je zorgverzekering al bij Menzis te hebben op het moment dat je het zorgspaarproduct afsluit. Daarna kun je wel overstappen naar een andere verzekeraar. Het is wel verplicht om weer bij Menzis verzekerd te zijn in het kalenderjaar dat je het zorgadvies wenst.