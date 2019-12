Garmin Fenix 5S Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit Garmin sporthorloge heeft een rond kleurenscherm met bediening via de knoppen aan de zijkant. Het horloge heeft een siliconen band en behuizing van roestvrij staal. Hij heeft een ingebouwde hartslagmeter en het is ook mogelijk een externe hartslagmeter te koppelen. Tijdens het (hard)lopen meet je afstand, tijd, tempo, rondeafstand, rondetijd, rondetempo, hartslag, huidige tijd en huidige locatie. Tijdens het fietsen meet je afstand, tijd, tempo, rondeafstand, rondetijd, rondetempo, hartslag, huidige tijd en huidige locatie. Hij is ook in het zwembad te gebruiken voor het meten van afstand, interval tijd en slagen. Via instellingen kun je zelf nog allerlei andere informatie tonen op het horloge.