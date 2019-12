Garmin Forerunner 25

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit Garmin sporthorloge heeft een rubberen band en plastic behuizing met vierkant zwart-wit scherm die je kan bediening via de knoppen aan de zijkant. Hij heeft geen ingebouwde hartslagmeter, maar het is wel mogelijk om een externe hartslagmeter te koppelen. Tijdens het (hard)lopen meet hij afstand, tijd, calorie├źn, tempo, hartslag en hartslagzones. Hij heeft helaas geen speciale modus voor metingen tijdens het fietsen of zwemmen.